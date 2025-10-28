El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre

Leo Harlem cuenta por qué ha decidido retirarse de los escenarios: «Necesito parar un poco»

El cómico visitó 'El Hormiguero' y presentó, 'Hasta luego, Leo' su último show que se podrá disfrutar en Madrid del 17 al 21 de diciembre

Marina León

Marina León

Martes, 28 de octubre 2025, 22:44

Comenta

Leo Harlem se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida titulado 'Hasta luego, Leo' que se podrá disfrutar en Madrid del 17 al 21 de diciembre. «Voy a dedicarme a un solo proyecto el próximo año, grabar los 'Leo Talks'», explicó el cómico de 63 años en 'El Hormiguero'. «LLevo unos años muy frenéticos y necesito parar un tiempo, contó. Entre otras cosas, »voy a retomar las clases de pintura y grabado. No me voy a aburrir«. Pablo Motos aprovechó la ocasión y le propuso un reto: hacerse un retrato en directo el uno al otro. »Dibujas muy bien«, aseguró el presentador, que intentó hacer trampa y cambiar su dibujo por otro.

En este show de despedida, Harlem va a recuperar algunos de los monólogos que escribió hace 14 años. En cuanto a su favorito, lo tiene claro: «el de la cocina creativa es el mejor que he escrito», aseguró. Sobre si pretende ponerse en forma e ir al gimnasio ahora que va a tener más tiempo libre, el humorista apuntó que «de momento sé donde está el gimnasio. Me voy a ir acercando poco a poco», bromeó.

Harlem desveló que una de sus mayores virtudes es «pedir comida si hay muchas personas», comentó y habló de su pasado en la hostelería. Trabajó durante varios años en un bar de copas llamado El Harlem, en Valladolid, en el que se inspiró a la hora de elegir su nombre artístico. Aunque guarda muy buenos recuerdos de aquella época, «es cierto que un año de camarero equivalen a 4 de persona normal», apuntó. «Cuando trabajas de cara al público afinas mucho y entienendes más a la gente. Te da una lección de vida impresionante», aseguró. «Lo que más valoro es que se conoce a muchísima gente. Yo tengo contactos que jamás hubiese tenido de no trabajar en hostelería», puntualizó.

