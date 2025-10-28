Leo Harlem cuenta por qué ha decidido retirarse de los escenarios: «Necesito parar un poco» El cómico visitó 'El Hormiguero' y presentó, 'Hasta luego, Leo' su último show que se podrá disfrutar en Madrid del 17 al 21 de diciembre

Marina León Martes, 28 de octubre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Leo Harlem se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida titulado 'Hasta luego, Leo' que se podrá disfrutar en Madrid del 17 al 21 de diciembre. «Voy a dedicarme a un solo proyecto el próximo año, grabar los 'Leo Talks'», explicó el cómico de 63 años en 'El Hormiguero'. «LLevo unos años muy frenéticos y necesito parar un tiempo, contó. Entre otras cosas, »voy a retomar las clases de pintura y grabado. No me voy a aburrir«. Pablo Motos aprovechó la ocasión y le propuso un reto: hacerse un retrato en directo el uno al otro. »Dibujas muy bien«, aseguró el presentador, que intentó hacer trampa y cambiar su dibujo por otro.

En este show de despedida, Harlem va a recuperar algunos de los monólogos que escribió hace 14 años. En cuanto a su favorito, lo tiene claro: «el de la cocina creativa es el mejor que he escrito», aseguró. Sobre si pretende ponerse en forma e ir al gimnasio ahora que va a tener más tiempo libre, el humorista apuntó que «de momento sé donde está el gimnasio. Me voy a ir acercando poco a poco», bromeó.

Harlem desveló que una de sus mayores virtudes es «pedir comida si hay muchas personas», comentó y habló de su pasado en la hostelería. Trabajó durante varios años en un bar de copas llamado El Harlem, en Valladolid, en el que se inspiró a la hora de elegir su nombre artístico. Aunque guarda muy buenos recuerdos de aquella época, «es cierto que un año de camarero equivalen a 4 de persona normal», apuntó. «Cuando trabajas de cara al público afinas mucho y entienendes más a la gente. Te da una lección de vida impresionante», aseguró. «Lo que más valoro es que se conoce a muchísima gente. Yo tengo contactos que jamás hubiese tenido de no trabajar en hostelería», puntualizó.