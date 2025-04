Un ladrón desiste de robar en una frutería de Vitoria al cortarse la cara

Su impericia frustró el asalto. Tras apalancar la persiana de una modesta frutería del barrio de San Martín, en Vitoria, el ladrón –un joven ... desarraigado por la descripción de una testigo– abandonó su tentativa al «cortarse la cara». Y de manera grave, al juzgar por la sangre que hallaron los patrulleros de la Policía Local que le buscaron durante toda la jornada de ayer.

El último robo a un pequeño comercio de la ciudad se gestó sobre las ocho de la mañana de ayer, miércoles, cuando permanecía cerrado a cal y canto. «Ha apalancado la persiana con algo», compartió el dueño de la pequeña tienda entre soliviantado y resignado por la mala experiencia. Pero al quebrar la luna, el delincuente sufrió un grave percance. «Se ha cortado. Hay sangre en un cristal y en una entrada a un garaje también han encontrado los policías».

Ampliar Sangre del ladrón en un garaje comunitario próximo a la frutería asaltada. B. Castillo

Por el testimonio de una testigo –quien alertó al 092–, el sospechoso se hizo «un tajo en la cara». Entre el dolor y la sangre que manaba del rostro, éste optó por desistir y marchar a la carrera. El minorista se encontró a los uniformados cuando se disponía a abrir como cualquier otra jornada laboral. «He venido sobre las 8.25 horas, he comprado carne y pescado y cuando he llegado me lo he encontrado así. Le ha visto una chica y ha llamado a los municipales», describió.

Como suele ocurrir en este tipo de asaltos, los daños materiales superaron en mucho al posible botín. «En la caja registradora no hay dinero. Hoy (por ayer) espero abrir porque sólo está afectada una esquina, menos mal. El resto parece que está bien».

«Somos los malos»

Mucho antes del covid ya sufrió otro robo, lo cual no quita el enfado que envolvía a este comerciante, la última víctima de los ladrones de bares y tiendas en Vitoria. «Lo peor es que no puedes hacer nada. Los ciudadanos de a pie estamos más jodidos que la gente ésta. Si le coges y le das una colleja, nosotros somos los malos. Le tendría que pagar una indemnización y ese es el problema. Están más protegidos ellos que los ciudadanos de a pie», analizó.

Hace una semana, una vecina de este barrio de clase media ya sufrió un asalto de tres jóvenes a plena luz del día. Ayer mismo, otras dos mujeres fueron asaltadas. «Cada vez hay más inseguridad en Vitoria y encima estamos subvencionando a muchos de esos delincuentes habituales», sentenció este frutero.