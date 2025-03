«No podemos prescindir de la mitad del talento»

Comenta Compartir

La Ingeniería Industrial sigue siendo una profesión mayoritariamente masculina. Aunque el porcentaje de mujeres en las Escuelas de Ingeniería ha experimentado algunas mejoras, en ciertas ... especialidades no supera el 20%. A pesar de los avances, sigue siendo una carrera poco elegida por nosotras. Desde que yo la terminé, he observado cambios significativos: ya no se cuestiona nuestra capacidad para completar la formación universitaria con éxito, ni nuestra idoneidad para ocupar puestos de alta responsabilidad. Sin embargo, somos pocas las que optamos por esta profesión. La sociedad necesita más ingenieros e ingenieras que nunca, y no podemos permitirnos prescindir de la mitad del talento disponible. No se trata de que todas las chicas deban ser ingenieras, sino que aquellas a las que esta opción les atrae, y que ofrece infinitas salidas apasionantes, no se descarten a sí mismas por no verse capaces o por no encajar en un estereotipo obsoleto y erróneo sobre la profesión y la industria. En el Colegio Oficial de la Ingeniería Industrial de Álava llevamos años trabajando para despertar el interés de las jóvenes por las profesiones STEAM. Buscamos visibilizar a ingenieras brillantes que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones. Esta es nuestra pequeña pero firme contribución para reducir la brecha de género en una profesión que nos apasiona y en la que creemos que aún queda mucho por aportar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión