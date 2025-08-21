El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La garita de la calle Prado vivió sus últimos días de actividad en 2018. Igor Aizpuru

El kiosco de la calle Prado se convertirá en un punto informativo de la oferta cultural de Vitoria

El Ayuntamiento impulsará esta transformación después de que el inmueble haya estado cerrado desde 2018

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:35

El kiosco de la calle Prado, en Vitoria, volverá a subir la persiana después de pasarse los últimos siete años cerrado. Aunque no se reabrirá como una caseta de prensa. El Ayuntamiento, propietario de este inmueble de estilo neoclásico, quiere convertirlo en un «punto informativo cultural de referencia» para toda la capital alavesa.

Esa transformación, que empezará con el repintado de la garita, la llevará a cabo la sociedad urbanística municipal Ensanche 21, junto con los departamentos municipales de Modelo de Ciudad, Promoción Económica y Cultura y se enmarca dentro de las acciones del proyecto Eco-distrito Emprendedor, que pretende revitalizar el Ensanche vitoriano. Con anterioridad, todos los grupos políticos municipales habían insistido en la necesidad de recuperar este establecimiento y darle otro uso.

«Esta iniciativa pretende incorporar paneles e imágenes que destaquen los puntos fuertes a nivel cultural que tiene tanto El Ensanche como el resto de Vitoria», ha explicado el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez.

Además, indican desde el Consistorio, se ha escogido esta ubicación para este proyecto por ser un punto de entrada al centro de la ciudad y por ser un «lugar de elevo tránsito peatonal», en las confluencias de la calle Prado y Becerro de Bengoa. Se financiará con parte de los 400.000 euros procedentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

