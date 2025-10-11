Juguetes que ayudan a conciliar

Sarai y Ainara querían dar un giro a su vida y cogieron una juguetería. Tras el frenesí de los primeros meses, el salto ha merecido la pena

La conciliación fue la razón fundamental para que Sarai Sánchez Lucas y Ainara Gijón Tejada se lanzaran a coger el traspaso de la juguetería 'Érase una vez'. «Yo estaba en el paro porque tuve que dejar mi anterior trabajo en un supermercado al no aceptarme la reducción de jornada para cuidar de mi hija», recuerda Sarai. Así que cuando vio el vídeo de instagram de la anterior dueña contando que lo traspasaba no lo dudó.

«Conocía la tienda porque la había visitado estando embarazada y había comprado algún regalo a mis amigas. Hablé con Ainara, mi cuñada, que entonces trabajaba en la hostelería, cuyos horarios tampoco suelen ser muy conciliadores, y le dije que por preguntar no perdíamos nada». Así, en octubre del año pasado, se informaron de todos los detalles del traspaso a través del programa 'Berriz Enpresa' del Gobierno vasco, gestionado por las cámaras de comercio, al cual se podían adherir para hacer la gestión con todas las garantías. «Principalmente lo que estuvimos haciendo fue números, viendo cómo sería el traspaso, cuánto tardaríamos...».

Al comprobar que todas las previsiones eran buenas, decidieron lanzarse y el 23 de noviembre abrían 'Érase una vez' ya bajo su responsabilidad. «Fue un mes complicado porque tuvimos que hacer muchas gestiones, informarnos de qué necesitábamos para abrir una sociedad, abrir una cuenta de negocio en el banco, el NIF... al final es mucho papeleo y sin unas cosas no puedes acceder a otras», comenta. Fue una odisea posiblemente en las peores fechas, claves para las jugueterías.

«Nos pillaba en una época complicada si queríamos aprovechar las navidades, que es la temporada más alta. No pudimos optar a cosas que nos hubiera gustado porque ya estaban agotadas. De hecho, para esta campaña hay artículos que tenemos pedidos desde principios de año. Pero bueno, nos lanzamos y entramos por la puerta grande», ríe Sarai. Eso sí, le dieron una vuelta a la tienda.

«Teníamos bastantes ideas que queríamos hacer y la verdad es que a nosotras lo que más nos compensa son los clientes que vienen y nos dicen 'vaya cambio que le habéis dado'. Les encanta y están muy contentos de que hayamos podido mantener la tienda abierta», destaca Sarai.

Ahora, una vez pasado el frenesí de los primeros meses miran hacia el futuro. «El tema de los alquileres está complicado, por ejemplo. Hemos solicitado la ayuda para pagar la renta, pero aún no hemos obtenido respuesta». Lo que sí tienen claro es que su vida, al igual que la tienda, ha dado un giro para bien. «Mi cuñada Ainara llevaba muchos años en hostelería y necesitaba un cambio. Y en mi caso, mi hija fue el detonante. Tiene dos años y ahora puedo pasar tiempo con ella. Si se pone mala o tenemos cualquier problema nos podemos organizar sin estar dependiendo de un superior que nos diga si podemos o no».

