Vecinos contemplan las detonaciones en la cantera de Trespuentes. Rafa Gutiérrez

Una juez desoye a los vecinos y respalda la actividad de la cantera de Trespuentes

La junta administrativa pedía suspender las operaciones, pero la sala legitima el «silencio» del Ayuntamiento de Iruña de Oca que en 2004 permitió su continuidad

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:16

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Vitoria ha desestimado por completo el recurso interpuesto por el concejo de Trespuentes contra la resolución ... de la Alcaldía de Iruña de Oca, que en los últimos veinte años ha permitido la continuidad de la actividad extractiva de la cantera Azkorrigana, que está operada por Explotaciones de Canteras Alavesas (Ecalsa) y se encuentra a apenas medio kilómetro de algunas viviendas. La sentencia a la que ha tenido acceso EL CORREO confirma que la cantera cuenta con una licencia de apertura válida, pese a haber sido otorgada hace más de veinte años, como consecuencia de «silencio administrativo» y descarta cualquier irregularidad en su funcionamiento. «Se declara esta conforme a derecho», concluye.

