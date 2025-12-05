Judimendi refuerza su seguridad en dos cruces tras cuatro atropellos en un año

Una señal luminosa, el repintado de una curva y la colocación de jardineras para obligar a los coches a reducir la velocidad en dos 'puntos ... negros' son las nuevas actuaciones que buscan mejorar la seguridad vial en Judimendi. Esas son las «medidas provisionales» que el Ayuntamiento de Vitoria está implantando en dos cruces conflictivos del barrio, después de que entre estas dos ubicaciones –el cruce de Olaguíbel con la avenida de Judimendi y en el de Benito Guinea con José Mardones– se hayan registrado durante el último año cuatro atropellos, uno de ellos mortal el pasado 26 de diciembre.

En la confluencia de Olaguíbel con la avenida de Judimendi una señal luminosa advierte desde hace unos días de que esta es una zona residencial, lo que otorga prioridad absoluta al peatón y limita la velocidad de los coches a un máximo de 20 kilómetros por hora. Mientras que en el cruce de José Mardones se repintará en los próximos días la trazada de la curva para hacerla más visible y se colocarán los mencionados maceteros.

Son iniciativas que desde la asociación vecinal, Judimendikoak, valoran de forma positiva, pero insisten en que hace falta un proyecto más ambicioso para proteger al peatón. Así, citan «un semáforo, cojines berlineses o que esas zonas de prioridad sean más amplias».

Reunión en dos semanas

Las reivindicaciones son «necesarias», apuntan. Lo dicen porque, sin ir más lejos, el último accidente tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, cuando un varón de 61 años fue embestido por un vehículo y tuvo que ser trasladado a Txagorritxu.

Según informan fuentes del departamento de Espacio Público, que dirige la concejala Beatriz Artolazabal (PNV), desde el Consistorio se están valorando esas actuaciones más consistentes. «Compartimos la preocupación vecinal y estamos trabajando en ambos puntos. Algunas de las soluciones planteadas, que están en fase de estudio, son estructurales y requieren de obra pública, lo que implica la elaboración del correspondiente proyecto y su partida presupuestaria», subraya.

Para acordarlas, los portavoces de la asociación vecinal y Artolazabal se reunirán de nuevo en dos semanas.