Urgente Un herido en una colisión múltiple entre un camión y tres turismos en la A-1 en Vitoria
La señala luminosa se ha colocado en el tramo entre Olaguibel y la avenida de Judimendi. Jesús Andrade

Judimendi refuerza su seguridad en dos cruces tras cuatro atropellos en un año

El Ayuntamiento de Vitoria ha colocado una señal luminosa en el tramo entre Olaguíbel y la avenida de Judimendi y repintará la curva de Benito Gunea con José Mardones mientras trabaja en una «obra estructural»

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:09

Una señal luminosa, el repintado de una curva y la colocación de jardineras para obligar a los coches a reducir la velocidad en dos 'puntos ... negros' son las nuevas actuaciones que buscan mejorar la seguridad vial en Judimendi. Esas son las «medidas provisionales» que el Ayuntamiento de Vitoria está implantando en dos cruces conflictivos del barrio, después de que entre estas dos ubicaciones –el cruce de Olaguíbel con la avenida de Judimendi y en el de Benito Guinea con José Mardones– se hayan registrado durante el último año cuatro atropellos, uno de ellos mortal el pasado 26 de diciembre.

