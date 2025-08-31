La Ertzaintza, una pieza clave en el autogobierno

La apertura de la ertzainetxea de Vitoria-Gasteiz culminó el despliegue territorial de la policía de Euskadi, una pieza básica de nuestras instituciones de autogobierno. ... Para nosotros, asumir las competencias de seguridad y ejercerlas con todas sus consecuencias era un objetivo prioritario. Y hacerlo además desde el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales.

Asumimos este reto, larga e intensamente reclamado por la ciudadanía, en un momento muy difícil con una organización terrorista frontalmente opuesta al autogobierno y a la voluntad mayoritaria y democráticamente expresada por la ciudadanía vasca.

Por eso fue tan emocionante aquella fase final del despliegue en Vitoria-Gasteiz. El combate contra la violencia terrorista se compaginó con un proceso legal y técnicamente muy complejo. Creamos una Policía desde cero, moderna, centrada en la protección de las personas, la seguridad y plenamente democrática. Una Policía formada por personas del país trabajando para las personas.

El reto «Creamos una Policía desde cero, moderna, centrada en proteger y democrática»

Mi recuerdo, homenaje y cariño para nuestro primer 'nagusi' en la capital de Euskadi, Kike Sarasa, lamentablemente ya fallecido, y a los mandos y agentes que protagonizaron aquel histórico despliegue.

¿Y el presente y futuro inmediatos? Vivimos un tiempo de cambios acelerados, de progreso tecnológico, que afecta a todos los ámbitos de la actividad. La policía, en todo el mundo, vive este proceso con especial intensidad porque debe adaptar sus formas de hacer y sus medios de trabajo a unos tipos de delincuencia nuevos, transnacionales y altamente tecnificados. Además, debe seguir haciendo frente a problemas cotidianos que, de no atajarse adecuadamente, afectan mucho a la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Por eso el reto es enorme y obliga a una evolución de similar dimensión y velocidad. En nuestro país además hay quienes siguen, como en sus más negros tiempos, tratando de desprestigiar al mismo cuerpo. A los mismos profesionales a los que necesitan y requieren cuando están en peligro o viven situaciones críticas.

Frente a estos desafíos confío plenamente en la profesionalidad de quienes los están abordando y van a resolver, sin duda, con éxito. La Ertzaintza seguirá estando en el futuro al servicio de la ciudadanía.