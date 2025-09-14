«A Subsierra se ha sumado una bodega de Labastida y ya somos 9»

- ¿Nota una mayor sensibilidad hacia Rioja Alavesa y su necesidad de diferenciarse con los cambios al frente de la DOCa?

- La presidenta, Raquel ... Pérez, se ha puesto en contacto con Subsierra y tenemos una fecha para estar con ella en el Consejo Regulador. Nosotros no estamos en el pleno de la DOCa, pero quiere ver cuáles son nuestras formas de pensar, nuestro estilo para hacer las cosas. Hablar no está mal.

- Hace ya casi un año desde que presentaron la asociación. Entonces dijeron que querían seguir creciendo. ¿Se ha incorporado alguna bodega más?

- Al principio éramos ocho, pero ya somos nueve. Se ha sumado una bodega más de Labastida: Área Pequeña. Estuvo en la última reunión de la asociación y se presentó. Antes le pedimos todo lo necesario para estudiarlo y debatirlo entre nosotros. Y decidimos que sí, que entrara.

- ¿Hay más bodegas en liza para entrar?

- Sí, alguna ha querido entrar y hemos tenido que decir que no.

- ¿Le han tenido que decir que no por el tema de ser ecológico?

- No cumplían las normas. Para entrar tienes que estar con todo ecológico o en conversión. Hay gente que lo ha ido mirando, ya sabes que esto incluye toda la parte desde el Ebro hasta la sierra de Cantabria: desde Briñas hasta Moreda. Eso incluye a pueblos de La Rioja. Poco a poco irán entrando más bodegas, se nos tiene que conocer más.

- ¿Qué le urge a Rioja Alavesa?

- Para encarar los retos de futuro necesitamos que se forme hasta el último viticultor. Ahí es donde vamos a encontrar la diferenciación: en hacer las cosas y saber por qué lo hacemos.

- ¿El campus del vino debería ser la punta de lanza de esa formación?

- Eso es. Es una de las cosas que surgió de nuestras reuniones de reflexión. Lo necesitamos para prepararnos nosotros. Y luego, además, es que falta gente en la comarca: no sólo técnicos, para el enoturismo, para la enología, para el campo... Eso es un problemón.