Aparte de dueño de dos bodegas, Juan Luis Cañas preside la asociación Subsierra Igor Martín

Juan Luis Cañas | Dueño de Bodegas Luis Cañas y Amaren

«A Subsierra se ha sumado una bodega de Labastida y ya somos 9»

La presidenta de la DOCa Rioja se reunirá con la asociación en las próximas semanas

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:50

- ¿Nota una mayor sensibilidad hacia Rioja Alavesa y su necesidad de diferenciarse con los cambios al frente de la DOCa?

- La presidenta, Raquel ... Pérez, se ha puesto en contacto con Subsierra y tenemos una fecha para estar con ella en el Consejo Regulador. Nosotros no estamos en el pleno de la DOCa, pero quiere ver cuáles son nuestras formas de pensar, nuestro estilo para hacer las cosas. Hablar no está mal.

