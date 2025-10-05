El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mural del campamento de Bernedo que se encuentra en el centro de la polémica. Igor Aizpuru
Se non è vero...

¡Cómo viene la prensa!

Juan Carlos Alonso

Juan Carlos Alonso

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:21

Comenta

La prensa alavesa está 'on fire'. Vuelve uno de vacaciones otoñales y casi te da una 'linotipia' leyendo las noticias; te entran ganas de escaparte ... a Benidorm con el Inserso para huir de esa sección de sucesos que nos acongoja cada mañana con truculencias de lo más variopintas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5 Aceitunas por casualidad
  6. 6 Dos heridos en una colisión entre tres vehículos en Arratzua-Ubarrundia
  7. 7

    El juez manda a prisión al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  8. 8

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  9. 9

    La UCO señala al primogénito de Ábalos como clave en la ocultación del dinero
  10. 10

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¡Cómo viene la prensa!

¡Cómo viene la prensa!