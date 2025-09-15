El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La joyería Jolben cierra tras 42 años en el centro de Vitoria

José Luis Bengochea se jubila con una gran campaña de liquidación que se prolongará hasta la primavera de 2026

Sara López de Pariza

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:35

Vitoria dice adiós a una de sus joyerías más emblemáticas. Jolben cerrará sus puertas en unos meses debido a la jubilación de su propietario, José ... Luis Bengochea. Desaparecerá así un comercio con 42 años de vida en la capital alavesa, que se inauguró en el año 1983 en la calle Dato y que en 2006 se amplió a General Álava.

