La joyería Jolben cierra tras 42 años en el centro de Vitoria

Vitoria dice adiós a una de sus joyerías más emblemáticas. Jolben cerrará sus puertas en unos meses debido a la jubilación de su propietario, José ... Luis Bengochea. Desaparecerá así un comercio con 42 años de vida en la capital alavesa, que se inauguró en el año 1983 en la calle Dato y que en 2006 se amplió a General Álava.

«Desde que abrí la joyería en la calle Dato nunca he dejado de disfrutar de este oficio. A lo largo de estos años mi pasión por el trabajo, mi sentido del buen gusto y la búsqueda constante de sorprender e innovar han permanecido intactos», traslada Bengochea, que con solo 22 años comenzó a comercializar diamantes. «Ahora ha llegado el momento de cerrar esta etapa. Tras casi medio siglo me jubilo y con ello la joyería Jolben cerrará de manera definitiva sus puertas», añade.

El veterano comerciante se queda con todos los buenos momentos vividos a lo largo de los años. «He tenido el privilegio de acompañar a mis clientes en algunos de los capítulos más especiales de sus vidas. Ahora quiero despedirme con el mismo cariño que me han mostrado durante años, devolviendo parte de esa confianza con una campaña de agradecimiento».

Y es que el cierre de este céntrico comercio no se hará de manera silenciosa sino con «una gran campaña de liquidación». Comenzará el 20 de septiembre y se prolongará hasta la primavera de 2026, cuando llegará el momento de bajar la persiana de manera definitiva. «Será una despedida a la altura de lo que hemos compartido estos años. Una oportunidad para que amigos, clientes y nuevas visitas encuentren piezas únicas con descuentos muy especiales».