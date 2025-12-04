Los jóvenes empresarios premian a Víctor Mayoral por la innovadora 'Alias Robotics'

La tarde de este jueves se convirtió en una celebración del talento y el emprendimiento joven del territorio. La 24 edición de los premios Joven ... Empresario/a de Ajebask, la asociación de Jóvenes Empresarios de Álava, sacó la alfombra roja en el Palacio de Congresos Europa para galardonar a tres emprendedores locales por su trabajo y su arrojo en un acto al que acudieron cientos de invitados, entre ellos el Diputado General, Ramiro González, que fue el encargado de clausurar el acto.

El vitoriano Víctor Mayoral se llevó el premio a 'Joven Empresario/a a la Innovación' por su 'startup' Alias Robotics. Este ingeniero por partida doble -realizó dos carreras simultáneamente y es doctor en Ciberseguridad Robótica- fundó en 2017 esta empresa que pretende proteger a los robots que se utilizan para trabajo de ciberataques utilizando la IA. Se podría decir que Mayoral y sus compañeros han creado una especie de sistema inmunitario digital.

No es la primera vez que el ingeniero recibe un reconocimiento por su trabajo. En 2017 fue reconocido como uno de los 'Diez menores de 35 años más innovadores de España' por MIT Technology Review y en 2024 representó al país en robótica en la serie 'Imaginadores'.

En la gala también se reconocieron los méritos de Jon Eñaut Etxeguren y Juan Antonio Sánchez Corchero

El galardón 'Joven Empresario de Álava' fue a parar a Jon Eñaut Etxeguren, que como su apellido bien indica es de Etxeguren Zerbitzuak. Ajebask quiso premiar el relevo generacional llevado a cabo por esta familia, que en esta empresa se completa con la incorporación del premiado y que es algo que hoy en día se dificulta en muchos casos.

Este ingeniero en Electrónica y Automática Industrial ya es parte de la plantilla de Etxeguren Zerbitzuak, que fue fundada en 1995 en el Valle de Ayala por Jon Etxeguren. Desde que naciera, esta empresa ha evolucionado hacia el ámbito industrial y hoy en día ofrece servicios de electricidad, ingeniería, calefacción industrial, climatización y movimiento de maquinaria.

Por último, subió al escenario a recoger su premio entre aplausos del público Juan Antonio Sánchez Corchero, que en su caso fue galardonado por su trayectoria empresarial. Y es que este directivo es una parte importante de empresas como el centro de formación Instituto Europa, el Grupo Aspasia o el concesionario de vehículos ubicado en Gamarra 'Cars & Caravans Gasteiz'.

La asociación quiso celebrar «su carácter eminentemente emprendedor» y su «amplia experiencia en el ámbito del asociacionismo empresarial», ya que Sánchez Corchero lleva más de dos décadas en los órganos de gobierno de SEA y también forma parte de la Junta Directiva dela CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y la Comisión Ejecutiva de Confebask.

«La voz de todos»

El presidente de Ajebask, Iñigo Juez, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes junto a Antonio Garamendi, presidente de CEOE. Juez incidió en su discurso sobre el papel de las asociaciones. «Somos la voz de un colectivo injustamente atacado y demonizado desde diferentes», criticó el presidente de Ajebask en referencia a «grupos sociales y algunas instituciones del estado».

También destacó la «encomienda básica» de estas entidades: «defender los intereses de todos los empresarios» y añadió que esto incluía también a aquellos que «no están asociados». Para finalizar su discurso de bienvenida, Juez remarcó que el objetivo de asociaciones como Ajebask es «ser la voz de todos y contribuir al bienestar social».