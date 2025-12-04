El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Autoridades y miembros de la CEOE, Confebask y Ajebask posan con los premiados Juan Antonio Sánchez Cochero (segundo por la izquierda), Jon Eñaut Etxeguren (cuarto) y Víctor Mayoral (tercero por la derecha). Blanca Castillo

Los jóvenes empresarios premian a Víctor Mayoral por la innovadora 'Alias Robotics'

La edición 24 de los galardones que entrega Ajebask destacan la labor de los emprendedores alaveses en el Palacio Europa

Ania Ibañez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:18

La tarde de este jueves se convirtió en una celebración del talento y el emprendimiento joven del territorio. La 24 edición de los premios Joven ... Empresario/a de Ajebask, la asociación de Jóvenes Empresarios de Álava, sacó la alfombra roja en el Palacio de Congresos Europa para galardonar a tres emprendedores locales por su trabajo y su arrojo en un acto al que acudieron cientos de invitados, entre ellos el Diputado General, Ramiro González, que fue el encargado de clausurar el acto.

