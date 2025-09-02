Un arranque adolescente

Como buen adolescente, el FesTVal celebra sus 17 años con un encuentro previo en el que los y las periodistas visitantes acudieron a tomar una ... copa a un céntrico karaoke vitoriano. Nada mejor que una buena fiesta para arrancar. Y el lunes, desde primera hora, todo el mundo firme, preparado para la acción. «¡Qué alegría ver a tanta estrella junta!», comentaba un simpatizante en el primer directo del festival en Instagram. Y es que las redes tampoco paran, y el equipo del certamen no para de subir contenido que se hace viral de vez en cuando. Bueno, más que de vez en cuando.

La primera cita festivalera fue la de Mediaset Infinity y Oriana Marzoli cosechó piropos. Era la primera vez que la colaboradora por excelencia venía al FesTVal y estaba entusiasmada con el recibimiento que le dieron en la capital alavesa. Lo mismo que Sebastián Yatra. El cantante atendió pacientemente a los y las fans que se acercaron a la primera alfombra naranja que se celebraba a mediodía en las jornadas.

Después de 17 años, a las tres de la tarde también funcionan las convocatorias. Yatra se esmeró y regaló fotos a destajo, aunque una de las más emotivas fue la que se hizo con la pequeña Iraia Sesar, una adolescente, casi de la edad del FesTVal, que aguardó pacientemente, aunque visiblemente emocionada, a que el colombiano se acercara para hacerse un selfie. «¡Qué guapo eres, qué guapo eres!», brindaba la joven abrazándose al artista que sonreía sin parar y la atendía con mimo.

Ángeles Caso, que presentaba el programa de la televisión asturiana, 'Asturies, el pasado que somos', estuvo encantadora y me dio recuerdos de sus amigas María Escario y Olga Viza. Más mensajes, esta vez al teléfono móvil. Las actrices Belinda Washington y Ana Arias también mandaron recuerdos. No pueden venir este año, pero echan de menos Vitoria. Y la escena del lunes la protagonizó un chaval que le dijo a Sandra Barneda en la alfombra naranja: «Hay más imágenes para ti». Y la carcajada de la carismática presentadora de televisión fue sonora. Es un encanto, además de una comunicadora excelente.