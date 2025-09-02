El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oriana Marzoli, una de las protagonistas del primer día. Rafa Gutiérrez

Un arranque adolescente

El festival celebra sus 17 años de vida con una fiesta a modo de inicio y muchas caras populares desde el primer día recibidas por un público entusiasmado

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:18

Como buen adolescente, el FesTVal celebra sus 17 años con un encuentro previo en el que los y las periodistas visitantes acudieron a tomar una ... copa a un céntrico karaoke vitoriano. Nada mejor que una buena fiesta para arrancar. Y el lunes, desde primera hora, todo el mundo firme, preparado para la acción. «¡Qué alegría ver a tanta estrella junta!», comentaba un simpatizante en el primer directo del festival en Instagram. Y es que las redes tampoco paran, y el equipo del certamen no para de subir contenido que se hace viral de vez en cuando. Bueno, más que de vez en cuando.

