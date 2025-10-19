El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iker Ortiz de Zárate en plena actuación. Blanca Castillo

Teatro en toda su plenitud

Iker Ortiz de Zárate logra en 'De Profundis' una interpretación hermosa y demoledora

José Carlos Plaza

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:11

Horas, días después de asistir a la representación de este monólogo, quedaba aún en mí la contradictoria sensación de angustia que transmitía esta tremenda e ... injusta situación de una de las almas más sensibles de la literatura universal, compartida. al mismo tiempo, con el inmenso placer de haber asistido a un hecho teatral completo, tanto en su contenido como en su expresión formal.

