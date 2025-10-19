Teatro en toda su plenitud

Horas, días después de asistir a la representación de este monólogo, quedaba aún en mí la contradictoria sensación de angustia que transmitía esta tremenda e ... injusta situación de una de las almas más sensibles de la literatura universal, compartida. al mismo tiempo, con el inmenso placer de haber asistido a un hecho teatral completo, tanto en su contenido como en su expresión formal.

Sensibilidad seria, palabra que en este caso unen personaje, intérprete y obra. Una enorme sensibilidad interna, capaz de transmitir ese inmenso dolor, esa impotencia e incomprensión de esta epístola, que toma del salmo 129 su título en latín, 'De Profundis':'Desde lo más profundo te llamo, ¡Señor oye mi voz!'.

Aquí esa voz es la voz de un actor sorprendente, poseedor de una expresividad vocal y corporal excepcionales. Cuerpo y alma se unen en Iker al encarnar uno de los textos más dolientes y hermosos del teatro. El resultado es demoledor y sólo la creación de este actor, rigurosa, vivida, apasionada y sincera –sin caer jamás en la autocompasión o el melodramatismo– nos saca de esa oscura profundidad que la injusticia crea... Desgraciadamente tan similar a las que tantas y tantas personas sufren en la actualidad.

Teatro en toda la extensión de la palabra.