Más control a los pícaros

Jesús Prieto Mendaza

Jesús Prieto Mendaza

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Por encima de cualquier otra consideración, una vez más es necesario decir alto y fuerte que la inmensa mayoría de nuestra población migrada, en una ... proporción significativa ya con la consideración de compatriotas, se ha integrado perfectamente, trabaja y contribuye a la riqueza del país. Tan sólo un pequeño porcentaje, como ocurre en cualquier sector de nuestra vida social, puede incurrir en corruptelas, comportamientos antisociales o delitos. Siendo la cuestión de la vivienda una de las carencias más evidentes de nuestra sociedad, resulta especialmente cruel que quien decide engañar al sistema pueda arrebatar su vivienda a otro quizás más necesitado que él.

