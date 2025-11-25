El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mesa con 100.000 euros aprehendidos a esta red de narcotráfico internacional. Guardia Civil de Álava

Tráfico de drogas

El jefe de la red pillada en Álava con 1.600 kilos de hachís en 2014 por fin irá a la cárcel

El Tribunal Supremo le cierra la vía judicial once años después de su captura. La Guardia Civil detuvo a 47 personas en el operativo, 25 en Euskadi

David González

David González

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Fue la aprehensión de hachís más importante del año 2014 en España. La operación Koffer (maleta en alemán) acaparó atención mediática por sus superlativas cifras ... y su complejidad. Durante 19 meses, agentes de la Guardia Civil de Álava desmadejaron una red de narcotráfico con sólidas ramificaciones internacionales. En Holanda, Marruecos y Colombia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Socavones y pliegues: Vitoria estudia demandar a la empresa que instaló el césped de Adurtza
  5. 5 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  8. 8

    Las obras de rehabilitación del palacio Maturana-Verástegui afrontan su recta final
  9. 9

    «Estamos a la cabeza a nivel salarial en España y los buenos sueldos están mejor repartidos»
  10. 10

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El jefe de la red pillada en Álava con 1.600 kilos de hachís en 2014 por fin irá a la cárcel

El jefe de la red pillada en Álava con 1.600 kilos de hachís en 2014 por fin irá a la cárcel