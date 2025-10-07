El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parte de los trabajadores de Enviser, tras aceptar su nuevo convenio laboral. Blanca Castillo

Los jardineros de Vitoria vuelven este jueves al tajo

Tras seis meses de paro, acuerdan mayoritariamente suspender la huelga al lograr 5.000 euros más al año y reducir la jornada

Borja Mallo

Borja Mallo

Martes, 7 de octubre 2025, 17:51

«Es un acuerdo muy bueno y estamos muy satisfechos; es una victoria rotunda y un logro histórico». Con estas palabras un representante sindical resume ... el sentimiento que impera en la plantilla de jardineros de Enviser tras la resolución del conflicto laboral por el que llevaban más de seis meses en huelga. Este jueves regresarán al trabajo y lo harán tras haber aceptado de forma masiva la «propuesta de acuerdo» que el comité y la firma encargada del cuidado de las zonas verdes de Vitoria suscribieron el lunes. Un nuevo convenio que les permitirá incrementar sus salarios en 5.000 euros a la conclusión de 2028 mediante una subida de sueldos progresiva que alcanzará el 25%.

