La irrupción de la zona de bajas emisiones en Vitoria dispara las visitas a la oficina de información

Se cumple un mes de la entrada en vigor de la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de Vitoria y está claro que no ha ... dejado indiferentes a los vecinos, hosteleros, comerciantes y otros profesionales con negocios en el Casco Medieval y las calles del Ensanche afectadas. En los días previos a que se activaran las cámaras de vigilancia –fue el 15 de septiembre– y las dos semanas siguientes, la oficina del barrio medieval habilitada para despejar las dudas ha multiplicado por cinco sus visitas. En septiembre, sus responsables trataron de responder a las preguntas de nada menos que 813 particulares, una cifra muy alejada de los 37 que entraron en mayo, cuando se abrió o los 169 de junio y los 182 de agosto.

Según el informe del servicio al que ha tenido acceso EL CORREO, siete de cada diez consultas se hicieron de manera presencial. Las más frecuentes están relacionadas con las calles por las que se puede o no circular con los coches sin etiqueta ambiental. Sobre todo, por si es posible o no pasar con un coche viejo por las zonas que la bordean.

«Herramienta muy útil»

El día de mayor intensidad de trabajo fue el 16 de setiembre, justo el día siguiente a la entrada en vigor de la ZBE –hay que recordar que aún está en periodo de pruebas y que no se van a cobrar las multas hasta el 15 de diciembre–. Esa jornada entraron en la oficina 62 personas con sus inquietudes. La principal queja viene del bando de los residentes, en desacuerdo con que sólo se les dejen dos años de moratoria para cambiar de automóvil en el caso de que el suyo no cumpla la normativa ambiental.

La concejala responsable de Espacio Público y Movilidad, la peneuvista Beatriz Artolazabal, cree que esta oficina de información de la calle Pintorería 45 «ha sido una herramienta muy útil y muy bien valorada por la ciudadanía». «Nuestro objetivo era claro: ofrecer un servicio cercano, a pie de calle, para resolver dudas y acompañar a las personas en la puesta en marcha de esta medida, y lo hemos cumplido».

Casi mil doscientas personas han acudido al centro, han llamado por teléfono o han enviado correos electrónicos, sobre todo durante el mes de septiembre. «Esa respuesta demuestra el interés de la ciudadanía y la importancia de ofrecer información directa, clara y personalizada. Ha sido un recurso eficaz, que nos ha permitido escuchar, explicar y generar confianza», concluye.