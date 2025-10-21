El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cartel en la calle Portal del Rey que indica la entrada en la ZBE. Igor Aizpuru

La irrupción de la zona de bajas emisiones en Vitoria dispara las visitas a la oficina de información

Sólo en los días previos al arranque de la ZBE se multiplicaron por cinco las consultas. La mayoría giran en torno a las calles por donde circular

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 21 de octubre 2025, 01:02

Comenta

Se cumple un mes de la entrada en vigor de la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de Vitoria y está claro que no ha ... dejado indiferentes a los vecinos, hosteleros, comerciantes y otros profesionales con negocios en el Casco Medieval y las calles del Ensanche afectadas. En los días previos a que se activaran las cámaras de vigilancia –fue el 15 de septiembre– y las dos semanas siguientes, la oficina del barrio medieval habilitada para despejar las dudas ha multiplicado por cinco sus visitas. En septiembre, sus responsables trataron de responder a las preguntas de nada menos que 813 particulares, una cifra muy alejada de los 37 que entraron en mayo, cuando se abrió o los 169 de junio y los 182 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria
  2. 2 Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria
  3. 3 Tres heridos en dos accidentes en la A-1 a su paso por Vitoria y Agurain
  4. 4

    El incremento de la seguridad devuelve la tranquilidad al bloque okupado de Ibaiondo
  5. 5

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  6. 6

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  7. 7 La lluvia vuelve con fuerza esta semana a Vitoria tras 24 días de sequía
  8. 8 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  9. 9

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  10. 10

    Los monitores de centros de menores de Álava tienen un botón del pánico contra las agresiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La irrupción de la zona de bajas emisiones en Vitoria dispara las visitas a la oficina de información

La irrupción de la zona de bajas emisiones en Vitoria dispara las visitas a la oficina de información