Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo

No habían pasado ni 24 horas del fatal accidente de tráfico en el puerto de Azáceta, que acabó con un fallecido, cuando Álava se despertó ... este martes de nuevo con la conmoción por la muerte de dos jóvenes de Okondo, de 17 y 19 años, tras salirse de la calzada su coche y volcar cuando se dirigían a sus domicilios. La Ertzaintza está investigando las causas de este siniestro en la carretera A-3632, que va desde Llodio a este municipio de poco más de un millar de habitantes al que los dos jóvenes fallecidos y sus acompañantes, dos chicas que resultaron heridas de diversa gravedad y permanecen hospitalizadas, regresaban de madrugada.

Una nueva jornada luctuosa en la red viaria del territorio, que acumula ya una docena de decesos en el presente año, tres de ellos en este arranque de septiembre y nueve en el total del verano. Un día negro en el municipio alavés, que llora la pérdida de dos chavales «muy conocidos y queridos» en el pueblo. Su ayuntamiento decretó tres días de duelo y la suspensión de todos los actos en recuerdo de los adolescentes.

El accidente mortal tuvo lugar en torno a la una y diez de la madrugada, cuando, por causas que se están investigando –una de las hipótesis podría ser la aparición repentina de algún animal en el asfalto–, el vehículo en el que circulaban los cuatro jóvenes por la A-3632 en sentido Okondo se salió de la carretera por el arcén derecho y volcó.

Según información recabada por EL CORREO, el conductor del coche, el chico de 19 años, falleció en el mismo lugar del siniestro, mientras que sus otros tres ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital. La otra víctima mortal, de 17 años y que ocupaba el asiento del copiloto, murió ya en el centro médico a causa de las heridas sufridas en el choque.

De las dos chicas que viajaban en la parte trasera, una sufrió traumatismos graves aunque se encontraba estable a pesar de las lesiones sufridas, mientras que la otra, que pudo abandonar el vehículo por su propio pie, tenía contusiones de menor gravedad aunque también hubo de ser hospitalizada.

Los cuatro jóvenes regresaban a casa después de haber estado en las fiestas de San Antolín, en la cercana localidad de Orozko. Poco más de 15 kilómetros de recorrido atravesando Llodio y tomando dirección a Okondo por la A-3632, que usan a diario muchos vecinos del municipio para dirigirse a sus trabajos en la localidad de referencia de la zona.

La carretera es complicada en muchos puntos de su trazado, con pendientes pronunciadas y alguna curva cerrada, pero no es especialmente peligrosa en el lugar donde los jóvenes sufrieron el accidente, a escasos metros del Ayuntamiento, situado en el barrio de Zudubiarte. Se trata de una zona boscosa con mucha presencia de animales en las inmediaciones, por lo que una de las hipótesis que se barajan es que se saliesen del trazado tras chocar o tratar de esquivar alguno.

El peor año desde 2018

Quien dio la voz de alarma fue un joven también vecino de la localidad, que viajaba por detrás del vehículo siniestrado y que fue el primero en acudir al rescate y avisar a los servicios de emergencias cuando vio que el coche se había salido de la carretera. Hasta la zona se desplazaron los bomberos forales del parque de Llodio, que procedieron al rescate de las tres personas inmovilizadas dentro del vehículo. Los equipos sanitarios llegados al lugar les practicaron la reanimación cardiopulmonar, aunque no pudieron hacer nada más que constatar el fallecimiento del conductor antes de trasladar al hospital a los otros tres ocupantes, uno de los cuales pereció a causa de sus graves lesiones.

Con las dos muertes de ayer en Okondo y la de anteayer en Azáceta, la siniestralidad en las carreteras de Álava alcanza los doce fallecimientos a lo largo del año, una menos que en todo 2018, el peor registro de la última década. Y hay que irse hasta 2013 (14 fallecimientos en accidentes viales) y 2012 (13) para encontrarse con cifras superiores a la actual. Este verano, en concreto, ha sido nefasto en la red viaria alavesa, con nueve muertes a lo largo de junio (3), julio (1), agosto (2) y lo que va de septiembre (3).