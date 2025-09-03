El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo

El fatal accidente conmociona Álava en un año negro con doce víctimas en sus carreteras

Borja Mallo
Nuria Nuño

Borja Mallo y Nuria Nuño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

No habían pasado ni 24 horas del fatal accidente de tráfico en el puerto de Azáceta, que acabó con un fallecido, cuando Álava se despertó ... este martes de nuevo con la conmoción por la muerte de dos jóvenes de Okondo, de 17 y 19 años, tras salirse de la calzada su coche y volcar cuando se dirigían a sus domicilios. La Ertzaintza está investigando las causas de este siniestro en la carretera A-3632, que va desde Llodio a este municipio de poco más de un millar de habitantes al que los dos jóvenes fallecidos y sus acompañantes, dos chicas que resultaron heridas de diversa gravedad y permanecen hospitalizadas, regresaban de madrugada.

