«Es una desgracia muy grande», lamentan consternados los vecinos de Okondo

Okondo está «todavía en una nube». Tratando de digerir la tragedia que ha salpicado esta madrugada a esta pequeña localidad alavesa, el accidente que ha ... costado la vida a dos jóvenes del pueblo, de 19 y 17 años. Muy poca gente por las calles y muchas lágrimas. Una desolación infinita que se ha trasladado al pleno extraordinario que ha desarrollado este martes el Ayuntamiento, que ha decretado tres días de luto.

Las lágrimas del propio alcalde, Jon Escuza (PNV), han marcado el inicio de una sesión extraordinaria que ha determinado también con la suspensión de todos los actos municipales y las condolencias a la familia. El Consistorio ofrece «su solidaridad y ayuda» a las familias y pone a su disposición todos los medios disponibles para «todo lo que pueda pasar». En este sentido, EH Bildu ha hecho hincapié en la ayuda psicológica.

Entre los vecinos, «consternación» por el fallecimiento de los dos chavales, muy conocidos. «Es una desgracia muy grande», destacan las pocas voces que han podido articular algunas palabras desde el dolor.

El accidente ha tenido lugar en una curva cerca del pueblo, en la carretera que une Llodio y Orozko. Al parecer, los jóvenes llegaban a Okondo de madrugada procedentes de Orozko, que celebra las fiestas de San Antolín. Tras el accidente, ha sido otra persona del pueblo, que viajaba detrás en otro vehículo, la que ha dado la voz de alarma y ha tratado de ofrecer los primeros auxilios. Los dos chicos viajaban en los asientos delanteros y las chicas, estables en el hospital (una ha salido por su propio pie), en los traseros.