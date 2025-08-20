Investigan a un bar de Vitoria por comprar champán y cremas robadas a un ladrón especializado

Los hurtos se han disparado alrededor de un 40% en Vitoria en lo que va de año. Hay más de 15 denuncias al día. ... En base a esa relevancia, la Policía Local ha variado su estrategia. Aparte de ir a por los autores materiales –quienes reciben pequeñas multas en el juzgado por la tibia legislación vigente–, han centrado su radar en los compradores de esta mercancia obtenida de manera ilícita.

Muchos de esos autores de hurtos roban por encargo. Es decir, comerciantes y feriantes sin escrúpulos les encargan cierto tipo de productos. Por ejemplo, cremas de cosmética, bebidas alcohólicas, chocolate o packs de jamón ibérico. «El 90% de los que sustraen objetos de alimentación de supermercados y de pequeñas tiendas no lo hacen por necesidad», insisten agentes locales y efectivos de la Ertzaintza sondeados por EL CORREO.

La tarde del lunes, según ha sabido este periódico, una patrulla de paisano siguió a un ladrón especializado en sisar productos de supermercados y de farmacias de la capital alavesa. Camina apresuradamente con una mochila a la espalda visiblemente llena.

Cuando el sospechoso entró en un bar de El Pilar, los agentes accedieron también al interior del local. Justo a tiempo, porque desbarataron un canje de dinero por los productos robados.

Este ladrón especializado tenía previsto revender al hostelero media docena de botellas de champán y otra de pacharán –sustraídas de un súper de Coronación–, así como cinco cremas cosméticas -de las que se desconoce al cierre de esta edición su procedencia-. El precio total del botín superaba ampliamente los 400 euros. Este martes, el bar permanecía cerrado a cal y canto motu proprio, porque la Policía Local no solicitó en esta ocasión su precinto temporal para una revisión del Departamento municipal de Salud.

Cierres temporales

«Es muy importante denunciar estos hurtos, porque sin denuncia no podemos hacer nada», solicitan desde la comisaría de Aguirrelanda. Cuando los dueños de los objetos sisados el lunes den ese paso, el ladrón será procesado por hurto. Mientras que el hostelero se enfrentará a los cargos de un delito de «receptación», que entrañaría penas de prisión de seis meses a dos años. En algunos casos ha conllevado el cierre temporal del establecimiento.

No es la primera vez que la Guardia urbana de Vitoria detecta un local comercial en el que aceptan mercancía robada. A finales de julio, una tienda de alimentación fue precintada después de comprar bienes robados a tres personas distintas en un escaso lapso temporal.

Uno de esos ladrones especializados, por ejemplo, fue captado días antes por las cámaras de seguridad de una farmacia mientras se llevaba cremas de las estanterías. El valor del botín ascendió a mil euros. Cuando, un par de horas después, patrulleros le interceptaron ya había colocado todo lo hurtado.