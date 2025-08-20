El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El bar investigado por la Policía Local permanecía ayer, martes, cerrado. D. G.

Investigan a un bar de Vitoria por comprar champán y cremas robadas a un ladrón especializado

La Policía Local sigue al delincuente hasta el local, ubicado en El Pilar. Los hurtos, muchos por encargo, han aumentado un 40%

David González

David González

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:43

Los hurtos se han disparado alrededor de un 40% en Vitoria en lo que va de año. Hay más de 15 denuncias al día. ... En base a esa relevancia, la Policía Local ha variado su estrategia. Aparte de ir a por los autores materiales –quienes reciben pequeñas multas en el juzgado por la tibia legislación vigente–, han centrado su radar en los compradores de esta mercancia obtenida de manera ilícita.

