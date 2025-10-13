Una investigación becada por Emakunde analiza la maternidad en las obras culturales vascas

Emakunde ha presentado este lunes la investigación 'Maternidades a debate en la producción cultural' llevada a cabo por un equipo de seis autoras que han ... analizado cerca de 60 piezas de literatura, música, cine, redes sociales, teatro, bertsolarismo, ilustración o redes sociales en las que la maternidad es el tema principal. También la no maternidad por deseo propio o por circunstancias de cada una de las mujeres. El objetivo era plasmar cómo se representa este tema en la cultura vasca contemporánea.

Si bien en el estudio se advierte de que a pesar de ser un tema tan universal «resulta sorprendente que haya sido tan poco explorado en las creaciones artísticas», sí se percibe una mayor presencia de esta temática en los últimos años. «Antes se solía abordar desde una visión más idealizada y ahora vemos otras visiones y perspectivas muy diferentes», ha señalado Elixabete Imaz, profesora de la EHU y una de las investigadoras.

El grupo ha analizado cerca de 60 obras culturales (creadas en Euskadi entre 2018 y 2024) y se han encontrado diferentes dimensiones de la maternidad como el rol tradicional que se le ha otrogado, aspectos emocionales, consecuencias físicas, vivencias muy personales, una dimensión política y otras cuestiones como la la lactancia, la violencia obstétrica o el aborto. Si algo tienen todas en común es que «el pensamiento feminista» impregana todas las creaciones y que ayudan a cuestionar «el modelo tradicional» de maternidad.

«El incremento de la conciencia feminista, la reivindicación y revalorización de los cuidados y un intento de desmitificar la maternidad ha llevado a muchas mujeres a usar sus propias experiencias de maternidad o no-maternidad como fuente de inspiración en sus creaciones», ha trasladado Mercedes Bogino, profesora de la UPNA y otra de las investigadoras. No se trata de obras valiosas solo para las madres. «Creemos que también tienen el potencial de afectar a otras personas no solo para dar voz a algo que estaba silenciado, sino para generar preguntas, encontrar respuestas e invitarnos a la reflexión».

Este estudio ha sido publicado como resultado de la beca que concede Emakunde a trabajos de investigación en Igualdad de Mujeres y Hombres.