La inteligencia artificial se hace bodeguera en Álava

El objetivo de todos los bodegueros del mundo es alcanzar la perfección con sus vinos y la revolución tecnológica también está poniendo de su parte ... en ese camino. Kube, el primer caldo alavés generado con inteligencia artificial, verá la luz la próxima semana después de tres años de trabajo en los que la tradición se ha dado la mano con las nuevas herramientas digitales que cada vez se aplican en más ámbitos de la vida. Así, la 'startup' AidTec Solutions, sacará al mercado su primera añada, mil botellas con denominación de origen (DOCa) Rioja elaboradas en Labastida mediante el control tecnológico de las viñas para la recogida de la uva en su momento óptimo y de diversas catas que han servido para encontrar el sabor ideal.

«Es la primera interacción de un vino que respeta la tradición, que queremos preservar, pero que sus procesos han sido apoyados con inteligencia artificial porque buscamos la convivencia entre las dos patas», detallan.

Izaskun Orive, que proviene de familia agricultora en Labastida; Iñigo Echevarría, con una amplia experiencia en el sector de la digitalización y los datos; y Daniel Teso, especialista en el desarrollo de dispositivos electrónicos, conforman este grupo que ha puesto en marcha Kube. Una novedosa apuesta que no ha renunciado a los orígenes del vino, los agricultores y enólogos que les han ayudado en cada paso hasta llegar a las barricas donde ya reposan sus vinos a la espera de comenzar su comercialización antes de que finalice este año.

Se trata de «un modelo de optimización» del proceso que se ha realizado por «computación tradicional» y en la siguiente fase pretende pasar a «tecnologías cuánticas». «Hemos recogido todos los datos que tenemos en la tierra, como luminosidad, temperatura y humedad en la temporalidad de lo que es una cosecha. Y con eso hemos optimizado el tema de la recogida para vendimiar la uva en el mejor momento», desvelan.

Con el fruto recogido en «su mejor punto exacto» han procedido a la elaboración del vino. Una receta a la que también han aplicado técnicas novedosas, pues el sabor final se ha basado en los resultados de catas a ciegas que les ha servido para encontrar, a través de «composiciones moleculares óptimas, matices que sean del agrado de la mayor parte de los paladares».

¿Y cómo es Kube? «Es bastante amable en boca, de sintonía afrutada y un toquecito a madera. Recuerda un poco a café con leche, chocolate... Apostábamos por la crianza porque en la cata gustaban y así se pierde el sabor herbáceo y lo termina de redondear, siendo mucho más amables», remarcan.

La apuesta de AidTec Solutions es la «conversión de la enología con este modelo de negocio sin perder la parte tradicional» y consideran que Álava, tierra del vino por excelencia, es «un escenario perfecto para ser emprendedores en esta convivencia entre tradición e innovación» y esperan que la venta de su primera añada sirva para «seguir desarrollando tecnologías que ayuden más a los agricultores».

El próximo viernes presentarán su primer añada, que se embotellará en octubre y noviembre estará a la venta a través de la web que van a poner en marcha. Pero su pretensión además es que la experiencia de los consumidores no se quede solamente en el disfrute de paladear este caldo. Llaman a la interacción y a dar respuesta a su experiencia. Porque esas sensaciones que vayan recogiendo serán la base para la elaboración de su segundo vino.

«Queremos que sea cambiante, un producto vivo que se vaya adaptando a las modas y para eso queremos la interacción de quienes lo prueben», sentencian.