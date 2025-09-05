El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un miembro de la organización trata de contener a los manifestantes antes de que se cancelase el final. Efe

Las instituciones admiten el daño a la imagen de Euskadi para atraer grandes eventos

Arremeten contra quienes provocaron la cancelación de la Vuelta en Bilbao y ponen el foco sobre Bildu, en un día de ataques también en Vitoria

Luis López

Luis López

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:16

El lehendakari, la diputada general de Bizkaia y el alcalde de Bilbao esperaron hasta este jueves por la mañana para pronunciarse sobre lo que ocurrió ... el miércoles: la protesta de un nutrido grupo de manifestantes propalestinos impidió culminar la etapa de la Vuelta en la Gran Vía y terminó con tres detenidos –ya han sido puestos en libertad–, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos. Imanol Pradales, Elixabete Etxanobe y Juan Mari Aburto salieron cada uno por su lado pero con mensajes muy medidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

