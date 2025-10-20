El incremento de la seguridad devuelve la tranquilidad al bloque okupado de Ibaiondo

La okupación de varios pisos y trasteros en un edificio de 260 viviendas sociales de Ibaiondo, desvelada en mayo por EL CORREO, propició una rápida ... reacción de las instituciones y ese trabajo ya ha comenzado a dar sus frutos. «Hemos mejorado; al menos ya no vivimos en vilo y estamos más tranquilos», señalan a este periódico vecinos de la urbanización que valoran positivamente las medidas implantadas en los últimos meses que han propiciado la desaparición de los intrusos de los sótanos.

La contratación de una empresa de vigilancia, la clausura de los trasteros y el cierre de los accesos exteriores, entre otras medidas, han favorecido que la presencia de extraños haya remitido. La sensación de seguridad se ha incrementado después de que fuesen los propios vecinos quienes denunciasen vivir «atemorizados» y que desvelasen que se organizaban por turnos para evitar la okupación.

Medidas Se ha contratado una empresa de vigilancia, clausurado los trasteros y cambiado las puertas

Tras las actuaciones coordinadas entre Alokabide, Ayuntamiento de Vitoria, Ertzaintza y Policía Local, «la situación se ha estabilizado y los problemas de convivencia se han reconducido», según fuentes del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. La mesa de trabajo interinstitucional, que se puso en marcha tras descubrir este medio la gravedad de la situación en este edificio situado en las calles Landaberde, Donostia y Río Bayas, acordó medidas que ya están dando «resultados positivos». «La convivencia es buena, los incidentes son puntuales y el ambiente es tranquilo y normalizado».

Como pudo comprobar EL CORREO en una visita la pasada semana, la promoción cuenta con presencia de personal de vigilancia que realiza labores de control de los trasteros, que permanecen cerrados y en los que, después de más de dos años, no existe ya okupación ilegal en ellos.

Colaboración vecinal

Las medidas han conducido a la «desaparición de las fiestas y concentraciones nocturnas» en el sótano, donde actualmente «el estado general de limpieza es bueno».Eso sí, todavía hay vecinos que siguen depositando sus enseres viejos, aunque la presencia de muchos más coches que en nuestra anterior visita denota una mayor confianza por parte de los residentes.

«Estamos del lado de los inquilinos del parque público de vivienda y actuamos ante los problemas derivados de un mal uso, los conflictos de convivencia o las okupaciones ilegales», remarca Patricia Val, directora general de Alokabide.

Las soluciones para potenciar la seguridad han llegado también en el ámbito técnico. Así, se ha procedido a la instalación de 21 nuevas puertas y cerraduras de seguridad en garajes, trasteros y zonas peatonales. Era uno de los problemas más importantes, ya que los vecinos denunciaban que los okupas, que eran desalojados por las mañanas, se colaban de nuevo aprovechando las deficiencias en el cierre de los accesos.

Mayor confianza La zona de garajes se ha limpiado y cada vez hay más coches de los vecinos estacionados en sus plazas

Dentro de estas mejoras técnicas y de recuperación de los desperfectos, también se han soldado 40 puertas adicionales, repintado los 13 portales, se ha revisado la instalación eléctrica con un repuesto de las luminariasy se han renovado los bombillos de los ascensores. Se ha procedido a una limpieza en profundidad en los garajes y las zonas exteriores, donde se han saneado las pintadas existentes y retirado enseres y vehículos abandonados, aunque este último proceso sigue su curso administrativo.

Desde el Departamento de Vivienda destacan la colaboración vecinal en el momento en el que se produce algún hecho que facilite la entrada de intrusos, como puede ser cuando alguna puerta del edificio se queda abierta. «Hay una implicación ejemplar del vecindario, que participa activamente avisando de cualquier incidencia y que demuestra que la gran mayoría de las personas inquilinas valoran y cuidan el parque público de vivienda», destaca la directora general de Alokabide.

Eso sí, los vecinos denuncian que todavía se siguen produciendo problemas puntuales por la presencia de algunos inquilinos con «comportamientos incívicos» que han propiciado varias denuncias en los últimos meses.