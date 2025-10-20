El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mayor seguridad en el bloque ha devuelto los coches al garaje. Jesús Andrade

El incremento de la seguridad devuelve la tranquilidad al bloque okupado de Ibaiondo

«Hemos mejorado, ya no vivimos en vilo», confiesan los vecinos del inmueble después de la intervención de las instituciones y la policía

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:13

La okupación de varios pisos y trasteros en un edificio de 260 viviendas sociales de Ibaiondo, desvelada en mayo por EL CORREO, propició una rápida ... reacción de las instituciones y ese trabajo ya ha comenzado a dar sus frutos. «Hemos mejorado; al menos ya no vivimos en vilo y estamos más tranquilos», señalan a este periódico vecinos de la urbanización que valoran positivamente las medidas implantadas en los últimos meses que han propiciado la desaparición de los intrusos de los sótanos.

