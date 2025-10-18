Un incendio en un bar obliga a desalojar un portal en los Arquillos de Vitoria

Sobresalto en el centro de Vitoria. Un incendio ocurrido esta pasada madrugada en un establecimiento hostelero ubicado en los Arquillos ha obligado a desalojar a ... los residentes de un portal. El suceso se ha producido a las seis de la mañana de este sábado, y al parecer se ha originado en la cocina situada en el altillo de un bar, según informan portavoces del departamento de Seguridad del Ayuntamiento.

Los bomberos se han desplazado hasta el lugar y han sofocado las llamas. Dos personas han tenido que ser atendidas en la ambulancia por inhalación de monóxido de carbono. Las personas que han sido desalojadas ya han vuelto a sus domicilios, que se han ventilado completamente, indican las mismas fuentes.

Por parte del servicio de extinción de incendios se ha requerido a los propietarios del local que un electricista revise la instalación antes de volver a abrir el establecimiento.