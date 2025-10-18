El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un incendio en un bar obliga a desalojar un portal en los Arquillos de Vitoria

Un incendio en un bar obliga a desalojar un portal en los Arquillos de Vitoria

Los bomberos han extinguido el fuego y dos personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo

Saioa Echeazarra

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:56

Comenta

Sobresalto en el centro de Vitoria. Un incendio ocurrido esta pasada madrugada en un establecimiento hostelero ubicado en los Arquillos ha obligado a desalojar a ... los residentes de un portal. El suceso se ha producido a las seis de la mañana de este sábado, y al parecer se ha originado en la cocina situada en el altillo de un bar, según informan portavoces del departamento de Seguridad del Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PNV denuncia que un concejal de EH Bildu ha llamado «monaguillo asesino» a uno de sus ediles en Iruña de Oca
  2. 2 La Bonoloto del viernes entrega parte de su bote en Euskadi: comprobar resultados del 17 de octubre
  3. 3

    Vitoria sancionará a quienes coloquen pancartas a favor de los presos de ETA
  4. 4

    La odisea de aparcar en Txagorritxu se dispara a los 40 minutos en horas punta
  5. 5

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  6. 6

    «Busco hacer reflexionar sobre la facilidad para levantar muros de nuestra sociedad»
  7. 7 Una sidrería donde comer katxopo, chuleta y pizzas en Vitoria
  8. 8 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  9. 9 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10

    Una treintena de refugiados malienses vuelve a hacinarse en los soportales de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un incendio en un bar obliga a desalojar un portal en los Arquillos de Vitoria