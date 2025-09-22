Impulso a pisos rurales con una ventanilla única y promociones

Con los precios de los alquileres en máximos y una demanda desbocada, la vivienda ha pasado a colocarse como la primera preocupación de la sociedad ... vasca. La Diputación alavesa está «fuertemente implicada» en impulsar el acceso sobre todo en la zona rural, subrayó el diputado general, que avanzó varias medidas. Por un lado, anunció que la primera fase del programa de promoción de vivienda por parte de la institución foral se pondrá en marcha en el municipio de Ribera Alta y en Elosu, concejo perteneciente a Legutio, donde se ubicarán las primeras edificaciones.

Asimismo, la Diputación, a través de Álava Agencia de Desarrollo, abrirá una oficina de atención a pie de calle que centralizará todas las ayudas forales de vivienda, facilitando la información y el acompañamiento de personas y entidades. A esto se suma una línea de ayudas a los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes para la elaboración de un plan de vivienda municipal, junto con un proyecto de «Ecosistema de Innnovación Rural de Álava». Se trata de políticas«ambiciosas» y con un «fuerte impacto» presupuestario.

Respecto a la implantación de las renovables, González sacó pecho de que la administración está garantizando la búsqueda de «soluciones equilibradas» y el desarrollo «ordenado». «Ello está permitiendo que los proyectos avancen con consenso social».

Discapacidad y exclusión

En políticas sociales, el mandatario foral destacó la apertura en octubre del centro residencial y de día Lakondoa para personas con discapacidad y trastornos del desarrollo, junto con a la puesta en marcha en noviembre del centro Berrasi de atención residencial y de día para personas en exclusión. Llodio dispondrá el último trimestre de un piso de 9 plazas para personas con discapacidad intelectual. Ya el próximo año se reabrirá la residencia foral Samaniego para mayores, con su reforma casi finalizada.

El jefe del Ejecutivo alavés planteó el reto de «repensar y actualizar el modelo de atención a la discapacidad», y trabajar para que las residencias privadas lleguen a un acuerdo laboral.

Mandato con «avances significativos» para la integración de Treviño en Álava

«Esta debe ser la legislatura en la que se produzcan avances significativos hacia la integración de Treviño en Álava», destacó el diputado general. En este asunto, recordó, se ha cedido «la iniciativa y el protagonismo» a la Mesa por la Integración, conformada por «todas las formaciones con presencia en el enclave, excepto el PP», y a la que a las Juntas Generales «corresponde apoyar». «Existe un acuerdo muy mayoritario que es necesario mantener y reforzar», pidió.

Petición a la DOC Rioja que para se permita a la Diputación «participar en su gestión»

Ante la «difícil situación» de Rioja Alavesa y «la necesidad de afrontar su futuro con ambición transformadora», González demandó poder elegir «el modelo de Denominación de Origen». En este sentido reclamó al Consejo Regulador un «cambio de rumbo urgente» y «que se posibilite a las comunidades autónomas integradas en la DOC y a la Diputación de Álava participar en su gestión, tomando parte en el establecimiento de requisitos y condiciones de cada zona productora».

Centro de emprendimiento y oficinas de intermediación

La Diputación impulsa el Centro de Emprendimiento Nexum Araba, que está a punto de iniciar su actividad en el edificio que alberga Hibridalab, en el campus. Aparte, en el ámbito del sector agrario, se va a poner en marcha las oficinas de intermediación, que pondrán en común a personas que quieren cesar su actividad con las que quieren incorporarse a fin de garantizar que las explotaciones sigan activas. También se va a aprobar un tratamiento fiscal «excepcional» para el primer sector.