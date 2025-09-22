El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Pleno de Política General de Álava

Impulso a pisos rurales con una ventanilla única y promociones

Ribera Alta y Elosu albergarán la primera fase del programa foral que busca garantizar que la población se quede en los pueblos

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:31

Con los precios de los alquileres en máximos y una demanda desbocada, la vivienda ha pasado a colocarse como la primera preocupación de la sociedad ... vasca. La Diputación alavesa está «fuertemente implicada» en impulsar el acceso sobre todo en la zona rural, subrayó el diputado general, que avanzó varias medidas. Por un lado, anunció que la primera fase del programa de promoción de vivienda por parte de la institución foral se pondrá en marcha en el municipio de Ribera Alta y en Elosu, concejo perteneciente a Legutio, donde se ubicarán las primeras edificaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  2. 2 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  3. 3 Así son 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia
  4. 4

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Solokoetxe con una peligrosa banda juvenil
  5. 5

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  6. 6

    Opositores critican una OPE foral que solo han aprobado 11 de 360 aspirantes
  7. 7

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  8. 8

    Un cajero automático en la cárcel de Zaballa
  9. 9 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  10. 10

    Angelina Jolie: «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. No me arrepiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Impulso a pisos rurales con una ventanilla única y promociones

Impulso a pisos rurales con una ventanilla única y promociones