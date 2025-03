Un impulso decisivo para innovar

Elena Jiménez Jueves, 20 de marzo 2025, 00:21 Comenta Compartir

«Con mi negocio, tendré mis propias reglas y podré conciliar». «Me propuse llevar la idea de un papel a la realidad». «Buscaba fomentar el relevo generacional de un comercio tradicional». Las motivaciones de cada persona para emprender son distintas, no existe un camino igual a otro. Hay empresas que brotan desde cero, algunas continúan con el legado familiar y otras se encargan de modernizar servicios; con pequeñas o grandes inversiones. En cualquier caso, conocer sus historias puede contribuir a despertar la mecha de muchos jóvenes que estén barajando la posibilidad de explorar su potencial innovador.

Con esa intención se celebró este miércoles la segunda edición del evento Gaztekinn en Vitoria, organizado por EL CORREO con el apoyo del departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La cita, que tuvo lugar en el estadio de Mendizorroza, mostró a chavales de ESO, Bachillerato y de distintos ciclos formativos la experiencia de tres emprendedores alaveses que están forjando su éxito en variados ámbitos comerciales a base de «constancia, esfuerzo y pasión».

Los encargados de transmitir esos valores y de relatar toda su experiencia, con sus errores y aspectos positivos, fueron Idoia Martín Gil, la impulsora de la primera tienda de moda andrógina artesanal en Álava; Sonia López, de la floristería Arantza y Gustavo Azevedo, el creador de Gustazos, una innovadora postrería abierta hace escasos meses en el centro de la capital alavesa.

Los testimonios Consejero de Comercio del Gobierno vasco Javier Hurtado «El comercio es un ámbito con muchas posibilidades: pocas cosas hay más cercanas a la gente» Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria María Nanclares «Queremos que os decidáis a emprender y que os podamos echar una mano en vuestros proyectos»

De sus consejos pudieron tomar buena nota unos 150 estudiantes de Marketing y Publicidad de Egibide, de Gestión de ventas y espacios comerciales de CIFP Ciudad Jardín LHII, de 4º de la ESO de la Ikastola Olabide y de 1º de Bachiller de Ciencias Sociales del colegio Carmelitas Sagrado Corazón. A todos ellos también les tendieron la mano las instituciones porque esos alumnos que están todavía en las aulas y pronto darán el salto al mundo laboral «son el presente y el futuro».

En esa línea se expresó la concejala de Promoción Económica y Empleo en el Consistorio, María Nanclares, que recalcó que con este tipo de encuentros y al dar visibilidad a referentes se demuestra que «existen muchas alternativas». «Queremos que os decidáis a emprender y que, en unos años, os podamos echar una mano en esos proyectos para los que tal vez, tengáis una idea», les lanzó.

Asimismo, y después de dirigirse a las mujeres para que también «tomen esto como una vía» porque «muchos informes dicen que somos las que menos emprendemos», indicó que «si queréis montar vuestro negocio y no sabéis donde empezar, os apuntéis a los cursos municipales». «No recurráis a ChatGPT», bromeó, antes de anunciar que el Ayuntamiento va a implantar un semillero comercial para que quienes se lancen a montar un negocio puedan dar sus primeros pasos «sin perder todos los ahorros».

Por su parte, el consejero de Comercio y Consumo del Ejecutivo autonómico, Javier Hurtado, también aprovechó la ocasión para poner en valor el comercio. «Es un ámbito con muchas posibilidades porque pocas cosas hay más cercanas a la gente: todos compramos y así va a seguir siendo», subrayó, a la par que concretó que desde el Gobierno vasco se pondrá en marcha un programa de ayudas de 2,42 millones de euros en el que se ofrecerá un asesoramiento personalizado. «No existe una fórmula mágica, pero cada uno puedo llegar a donde se proponga», animó.

Formación y esfuerzo

Ese mensaje se reforzó después con historias como la de Idoia Martín Gil, el rostro visible detrás de la tienda de moda andrógina LilRousse. Ella tenía claro desde bien pequeña que quería ser diseñadora de moda. Sin embargo, optó por estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE) y trabajar de ello hasta que, en plena pandemia, algo hizo 'click' en su cabeza y, «de la noche a la mañana», dejó su empleo para emprender. Su idea respondía a la resolución de un problema real: la imposibilidad de encontrar prendas para todos los cuerpos y géneros en las industrias textiles normales. Así que, recuperando el espíritu más artesanal y de confección a medida que predominaba antaño, se lanzó a crear «ropa en la que se combinaban siluetas de hombre y mujer.» Primero, sólo con opción de compra 'online' hasta que en septiembre de 2023 pudo abrir su local en la calle Reyes Católicos.

Para ella, las claves en todo este proceso es «nunca dejar de seguir avanzando. Porque emprender es sencillo, lo puede hacer cualquier persona, pero lo complicado es llegar a los objetivos que quieres» para lo que parece esencial «formarse, ser constante y esforzarse». «El factor suerte es mínimo», remarcó.

El pastelero Gustavo Azevedo también resaltó la importancia de interiorizar todos los conocimientos posibles del ámbito en el que se quiera emprender. En su caso, tras estudiar un grado enfocado al deporte, decidió apuntarse a cocina por aprender a manejarse entre los fogones y es cuando descubrió que eso era lo que de verdad le apasionaba.

Así, poco a poco, se fue rodeando de los mejores, cocineros como Eneko Atxa o José María Arzak y aprendiendo en restaurantes de nivel como el estrella Michelín bilbaíno Zortziko. «El primer día que me metí en una cocina profesional había pasado un turno y no me había dado ni cuenta», recordó. Saber moverse en esos entornos lo apuntó como crucial. «Si te gusta alguien, fíjate en el camino que ha hecho para llegar hasta allí. Así sabrás lo que te gusta y lo que no y podrás crear algo propio. Rodearte de otros es lo que te abre la mente». comentó.

Sólo así pudo hacer realidad hace cuatro meses su postrería, ubicada en la calle Jesús Guridi, en la que los dulces son verdaderas «obras de arte».

Relevo generacional

Una experiencia totalmente distinta, pero también posible, es la que está viviendo Sonia López que, en 2023, cogió las riendas de la floristería Arantza, en la calle Angulema, como parte de un plan para fomentar el relevo generacional.

El reto fue grande porque ella venía del mundo de la ilustración. Aunque siempre había tenido una conexión con el mundo de las flores y con esta tienda, en particular, a la que solía acudir de niña cada día al salir del colegio.

Su desafío, contó, se ha centrado en «seguir manteniendo la confianza con el público que ya venía a la tienda, porque eso son ventas, a la par que tratas de crear novedades y atraer a nuevos clientes». «Emprender en algo que ya existe tiene su dificultad, pero es otra opción y no tenéis por qué hacerlo todo de cero», transmitió.

Ampliar Idoia Martín elabora en LilRousse ropa y complementos artesanales. R. Gutiérrez «Tomo medidas y confecciono la ropa» Idoia Martín Gil muestra con su marca LilRousse una «nueva forma de ver las cosas» en el mundo de la moda. Desde que la puso en marcha tras la pandemia, ha «cumplido sueños» al poder lucir sus modelos en la pasarela de Gasteiz On o al abrir su propio local en la calle Reyes Católicos de Vitoria. Allí toma medidas a cada cliente y «confecciono la ropa» para que ésta se adapte a cada cuerpo. También elabora complementos artesanales. «La ilusión de que algo que ha nacido de ti lo compartas con otras personas es lo mejor de este negocio», trasladó ayer a los asistentes.

Ampliar Gustavo Azevedo quiere «actualizar Vitoria en el mundo del dulce». R. G. «Creo momentos de felicidad con el dulce» Además de para mejorar su conciliación familiar, Gustavo Azevedo tuvo claro que quería emprender para «que Vitoria se actualizara en el mundo del dulce». Él creía que podía ofrecer al mundo postres de autor en los que la estética fuera importante y el sabor, aún más. «Me han enseñado que es esencial que al comer cualquier plato, éste te transmita algo. Y ahora poder crear momentos de felicidad a través de la comida... Eso es la leche», remarcó. Uno de los pasteles más exitosos que vende son unos cacahuetes con la forma del fruto seco hechos con crema de cacahuete, chocolate caramelizado y una pizca de sal.

Ampliar Sonia López regenta desde 2023 una floristería creada en 1981. R.G. «Las flores no son sólo para días especiales» El lema de la floristería Arantza es «más que flores». Sonia López, su dueña desde 2023, se ha propuesto preservar ese espíritu, que ha predominado en este tienda desde su creación en 1981. Organizan bodas y preparan ramos para eventos de todo tipo, pero en su día a día el mensaje que ella quiere recalcar es que «las flores no son sólo para días especiales». Preservando la tradición y apostando por las novedades, Sonia intenta atraer a los clientes desde el escaparate. «Hay que buscar cambios constantemente porque, si la gente ve la tienda igual mucho tiempo, deja de entrar».