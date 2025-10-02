El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jardineros se manifestaron el pasado viernes. Jesús Andrade

La huelga de los jardineros de Vitoria da un paso hacia su resolución tras seis meses de conflicto

Trabajadores y empresa acercan mucho las posturas al alcanzar un principio de acuerdo económico para la mejora de los salarios; aunque todavía mantienen abiertas las negociaciones para cerrar un pacto

Borja Mallo

Borja Mallo

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:00

El conflicto laboral de los jardineros de Vitoria ha dado un paso importante hacia su resolución tras haber realizado este jueves los trabajadores y ... Enviser, la firma subcontratada por el Ayuntamiento para la gestión de las zonas verdes de la ciudad, «avances importantes» en materia económica para la mejora de los salarios. El principal escollo que impedía el pacto, las diferencias en los sueldos, se ha limado muchísimo en una reunión de más de cuatro horas; en la que las dos partes han acercado mucho sus posturas. Eso sí, todavía no han resuelto el acuerdo completo y la próxima semana se verán de nuevo.

