La huelga de los jardineros de Vitoria da un paso hacia su resolución tras seis meses de conflicto
Trabajadores y empresa acercan mucho las posturas al alcanzar un principio de acuerdo económico para la mejora de los salarios; aunque todavía mantienen abiertas las negociaciones para cerrar un pacto
Jueves, 2 de octubre 2025, 14:00
El conflicto laboral de los jardineros de Vitoria ha dado un paso importante hacia su resolución tras haber realizado este jueves los trabajadores y ... Enviser, la firma subcontratada por el Ayuntamiento para la gestión de las zonas verdes de la ciudad, «avances importantes» en materia económica para la mejora de los salarios. El principal escollo que impedía el pacto, las diferencias en los sueldos, se ha limado muchísimo en una reunión de más de cuatro horas; en la que las dos partes han acercado mucho sus posturas. Eso sí, todavía no han resuelto el acuerdo completo y la próxima semana se verán de nuevo.
Tras encadenar más de seis meses de paros, todo apunta a que la huelga se acerca a su fin. El de este jueves ha sido un encuentro largo, interrumpido por varios recesos y salidas a por café. Y, sobre todo, de muchas llamadas y consultas de las dos partes al objeto de valorar, a todos los niveles, los números que se han puesto sobre la mesa.
Había cierta esperanza de cara a este octavo cara a cara en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco). Los trabajadores habían presentado a la empresa una contraoferta a su última propuesta del pasado 30 de julio que reducía, de manera significativa, la diferencia de 300 euros mensuales con las que se saldó aquella reunión. Unas condiciones económicas que la parte social consideraba «factibles, razonables y que garantizarían salarios dignos para 2025». Las representantes de Enviser no rechazaron de plano ese texto en esa cita; lo que se tomó como un signo esperanzador en el conflicto. Además, solicitaron un par de días para valorarlo y consultar con el Ayuntamiento de Vitoria.
Las conversaciones en esta cita maratoniana han sido muy positivas y se han acercado mucho las posturas. Sin embargo, el acuerdo todavía no es una realidad. Trabajadores y empresa se han convocado a un nuevo contacto la próxima semana para tratar de sellar el pacto.
