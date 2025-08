«Nos imponen servicios mínimos para que haya fuegos artificiales», denuncian los jardineros de Vitoria

Los servicios mínimos decretados para la huelga de jardineros de Vitoria afectaban hasta ahora a los parques y zonas ajardinadas de la ciudad, pero a ... partir de este viernes las medidas excepcionales de siega y limpieza se extenderán también al Anillo Verde. «Nos imponen servicios mínimos para que haya fuegos artificiales en las fiestas», han denunciado los trabajadores en el transcurso de una 'ruta turística' en la que han ido detallando las motivaciones de su huelga a la ciudadanía pasando por varios puntos emblemáticos de Vitoria.

El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco ha aprobado este viernes la solicitud de ampliación de los servicios mínimos al Anillo Verde que Enviser y el Ayuntamiento habían tramitado hace dos semanas. «Sin ningún trámite ni audiencia previa, a las nueve de la mañana nos han comunicado que se imponen también estos servicios mínimos», ha detallado Jabier Sáenz, del sindiato ESK.

El portavoz ha reflejado que, para tramitar la solicitud, desde el Consistorio se enviaron al Lakua «fotos del 'monte de la Tortilla', que es un gran espacio de mucha afluencia en fiestas por los fuegos artificiales» y considera que esta petición responde más «a derechos políticos que a derechos fundamentales. «Igual no se podían lanzar los fuegos artificiales si no hay trabajo de siega en esa zona, pero consideramos que esto no es algo esencial. Si no hay fuegos, pues no hay«, ha remarcado.

En el transcurso del 'tour' informativo, los trabajadores han reiterado su petición al Ayuntamiento de que, tras una nueva reunión infructuosa el pasado miércoles, tome de verdad cartas en el asunto y se siente directamente a la mesa negociadora para resolver una huelga que este viernes ha cumplido 129 días de duración. Y, una vez más, han reflejado que el «acuerdo mutuo» para la resolución del contrato entre el Consistorio y Enviser «es posible según la ley aunque sea costoso en tiempo».