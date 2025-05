«Nuestra imagen impacta antes de que abramos la boca»

Inma Espizua (Vitoria, 1976) lleva doce años trabajando y formándose en el mundo de la asesoría de imagen. Su labor no se limita a dar ... consejos sobre ropa, peinados, colorimetría o maquillaje, nada más lejos de la realidad. Esta vitoriana, especializada en «neuroimagen estratégica», va mucho más allá y trabaja con sus clientes para a través de la imagen contar al mundo quiénes son y lo que persiguen. Acaba de sacar al mercado la segunda edición de su libro 'Logra la imagen de tu éxito' revisada y ampliada en el que plasma su propio método: el de las 3 C's.

- ¿A qué se corresponden esas 3 C?

- Cree en ti, recrea tu estilo y conecta con el mundo. Es un método que surgió cuando empecé a estudiar asesoría de imagen y me di cuenta de que las técnicas habituales no eran suficiente, y es que la percepción que tú tienes de ti mismo delante del espejo es algo mucho más profundo que va más allá de lo que llevas puesto. Por eso empecé a estudiar campos como la neurociencia o la psicología, que ayudan a entender de dónde vienen los complejos.

- Neurociencia y psicología. ¿Cómo ayudan a mejorar la imagen?

- Sirve para revisar nuestras creencias, afirmaciones sobre nosotros mismos que hemos aceptado por buenas y no tienen por qué ser así. Por eso yo animo a hacer ese ejercicio de observarnos y celebrarnos, darnos cuenta de qué es lo que nos gusta de nosotros mismos para potenciarlo. Hacer un ejercicio de reconexión para descubrir aquello que sale de nuestra alma y conecta con nosotros mismos.

- O sea, que el libro va mucho más allá de cómo vestirnos.

- Claro, todo se basa en empezar por un ejercicio de autonocimiento para poder transmitir una imagen auténtica. No puedes transmitir nada que no conoces y no has trabajado antes. Una vez hecho es importante trabajar una imagen real, coherente contigo mismo y que transmita unos valores más allá de las tendencias.

- ¿Cree que estamos en una dictadura de las tendencias en cuanto a moda se refiere?

- Totalmente. Estamos metidos en una vorágine de consumismo y 'ultrafastfashion' que es un problema gordísimo del que ni siquiera somos conscientes. Intentamos tapar nuestras inseguridades a base de comprar mucho y buscando la aprobación externa. Ese es precisamente el proceso que animo a revertir.

- ¿Cuáles diría que son los errores más habituales a la hora de transmitir una buena imagen?

- La falta de coherencia entre lo que decimos, lo que proyectamos y cómo lo decimos. Hay que intentar que nuestro aspecto refuerce nuestro mensaje y no lo contradiga. Y para eso no sirve con copiar lo que se ponen las 'influencers' o aplicar un tip de moda, eso no va a hacer que te veas mejor en el espejo.

- ¿Cuál es el perfil de su clientela?

- Profesionales, emprendedores, empresarios... tanto hombres como mujeres aunque el porcentaje femenino es más alto. Son personas que quieren trabajar una imagen que les ayude a transmitir autoridad, credibilidad e imagen de marca.

- ¿La primera impresión es tan importante como dicen?

- La primera impresión es definitiva. Y por eso es tan importante cuidarla en momentos decisivos, porque muchas veces nos preocupamos de qué decimos pero olvidamos el resto. Y nuestra imagen ya ha impactado antes de que abramos la boca.