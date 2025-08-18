Iberdrola almacenará energía del parque eólico de Azaceta con una macrobatería

El renacimiento de las eólicas en Álava tras años sin colocar nuevos molinos coge velocidad. Con el comienzo de las obras para el parque de ... Labraza a la vuelta de la esquina, Azaceta se perfila como el siguiente en estar listo para empezar a levantar sus palas. La central ubicada en el entorno del puerto de montaña cuenta con prácticamente todos los permisos y es cuestión de unos meses que esté en disposición de empezar las obras, que supondrán para el Ejecutivo e Iberdrola una inversión de más de 37 millones de euros.

Sin embargo, a ese montante la cotizada vizcaína quiere sumar otros seis millones –a los que habría que sumar el IVA en un futuro– para instalar una macrobatería que permita almacenar la energía que produzcan los molinos en los momentos en los que no sea necesario verter la electricidad a la red para que se consuma en el momento. La empresa ya ha formulado ante el Gobierno vasco la solicitud para colocar este gran artefacto –con capacidad para almacenar hasta 24 megavatios hora, el equivalente a dos horas de producción de la central a pleno rendimiento– en la subestación de San Millán, el 'enchufe' de los molinos para conectarse a la red.

Repotenciación

Esta infraestructura será la tercera que instala Iberdrola en equipamientos eólicos vascos y la segunda en Álava, ya que Elgea cuenta con una batería similar a esta. Ponerla en pie costará once meses de trabajo desde que se ponga la primera piedra. Portavoces de la cotizada de Bilbao matizan que esta batería, pese a que almacenará los excedentes del parque de Azaceta, será «autónoma». Estas 'pilas' «son un elemento clave en la transición hacia fuentes de energía renovable, ya que ayudan a gestionar la intermitencia de las mismas y a optimizar el uso de la electricidad generada», abundan. En Abadiño, conectada a la central de Oiz, hay otro sistema idéntico al que se instalará en Azaceta.

En paralelo a los planes para sus nuevos parques, Iberdrola ya está ultimando los proyectos para renovar los molinos que tiene instalados en Álava por nuevas turbinas más potentes. Badaia, pese a ser un parque eólico más joven que Elgea, es el que tiene más avanzada su reforma. Tal y como avanzó EL CORREO, la empresa levantará la central 'Kuartango' para sustituir a la treintena de aerogeneradores actuales y levantar el mayor proyecto renovable de Euskadi, con 17 molinos de una potencia de 7,2 megavatios por unidad que requerirán una inversión de 117 millones.

Además, en 2024 se realizaron pruebas de medición para analizar la viabilidad de una hipotética repotenciación para Elgea, aunque por el momento no se ha tomado una decisión en firme con este equipamiento 'green'.