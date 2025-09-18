«A la IA se le ven las costuras con problemas desconocidos»

Parece que de forma irremediable la inteligencia artificial está ya en todas partes. Algo muy a tener en cuenta es que «es algo que va ... a hacer los currículos mucho más atractivos». Es la recomendación que extiende Nerea Luis Mingueza (Madrid, 1991), doctora en ciencias de la computación y reconocida experta en este campo que vive un «boom». Esta consultora y asesora interviene hoy en el acto de entrega de los Premios al Mérito Académico 2025 de la Fundación San Prudencio (18.30 horas).

– Da la sensación de que existe una campaña permanente con el mensaje '¿Todavía no usas la inteligencia artificial? ¡Vas tarde!'

– Es normal, los 'boom' tecnológicos siempre suelen pegar muy fuerte. Sí hay una parte cierta, la IA generativa es verdad que ha llegado para quedarse, pero de ahí a decir que has perdido el tren o que vas tarde, son mensajes que se intentan llevar más del lado comercial que científico.

– ¿Y qué recomienda?

– Hay que tener presente que esto llega y es verdad que cuanto antes te pongas y aprendas, mejor, pero siempre entendiendo el porqué y la dirección hacia donde lo quieres aplicar.

– ¿Es esta disciplina imprescindible en cualquier currículum?

– Se está convirtiendo en algo súper transversal prácticamente en cualquier campo de cualquier sector. Iremos integrando poco a poco esa tecnología en muchos flujos de trabajo. Y saber ahora mismo cómo usarla sin llegar a ser experto, pero a nivel usuario, es algo que va a hacer los currículos mucho más atractivos.

– ¿Esconden estas nuevas aplicaciones un último fin comercial?

– Por un lado va a ir siempre el camino un poco más de negocio, en paralelo va el científico, que siempre intenta ir un poco por delante. Pero las ideas al final se venden y se monetizan en el camino comercial.

– Se prevé que la IA destruirá 400.000 empleos en España en una década. ¿Está de acuerdo?

– Se estudian diferentes escenarios y tendencias y habrá que esperar a ver qué sucede. Sería mentira negar que hay cierto riesgo en que algunas tareas de ciertos trabajos, sobre todo, los de oficina; de búsqueda, análisis, extracción de información... las máquinas claramente lo van a ir haciendo más rápido y con más precisión que los humanos. Pero hay mucha incertidumbre y tampoco hay una evidencia científica clara que diga qué va a pasar con el resto de tareas. En escenarios de incertidumbre o desconocidos, a la inteligencia artificial se le ven un poco las costuras. Por contra, el ser humano es un increíble gestor de incertidumbre.

– Viene defendiendo que va a mejorar la calidad de vida.

– No tengo duda. Creo que vienen muchos avances. Tardaremos un poquito más en verlo. Un gran campo sería el de la salud, y el otro el de la accesibilidad.

– ChatGPT 5, Gemini, Grok... ¿Cómo ve la competencia entre los últimos modelos de estos sistemas?

– Está muy bien que haya competidores dentro del mundo de la IA, a mí me gusta, creo que el que haya competidores también beneficia a la investigación, no solo a la de esos laboratorios privados de ordenadores de las grandes tecnológicas.

– ¿Tienen estos sistemas un sesgo ideológico muy marcado?

– Siempre hay sesgos, en todos los datos históricos al final también hay sesgos. Google, X... cada uno le ha dado un poco la forma que ha considerado. Existen ya ciertas ideologías más mayoritarias dentro de cada una de estas inteligencia artificiales.

«Soy pro coche eléctrico»

– Si ahora tuviera que comprarse un coche, ¿qué tecnología escogería?

– Si pudiese comprarme uno autónomo, me iba de cabeza, pero hoy es difícil. Soy muy 'proeléctrico', creo que es una muy buena tecnología, pensando en el medio ambiente y el cambio climático. Tiene su margen de mejora en todo lo que tiene que ver con baterías. De hecho yo tengo un eléctrico y es bastante cómodo. Es verdad que es otro tipo de conducción, a veces tardas un poquito más porque tienes que parar, pero tiene muchos beneficios.

– ¿Oportunidad o amenaza, cómo ve entonces la IA?

– Como una oportunidad, por supuesto, creo que es importante hablar de la parte positiva. Más allá de reflexionar sobre ese lado negativo, de verdad creo que vienen muchas más cosas buenas que malas y hay que intentar que salgan a luz. Si se escucha a científicos, no cabe duda. De verdad vienen unos años muy positivos a nivel científico.