El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nerea Luis Mingueza ofrece hoy una ponencia en Vitoria.
Nerea Luis | Doctora en ciencias de la computación

«A la IA se le ven las costuras con problemas desconocidos»

«Cuanto antes aprendas a usarla, mejor», aconseja la experta que diserta hoy en los Premios al Mérito Académico de la Fundación San Prudencio

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:07

Parece que de forma irremediable la inteligencia artificial está ya en todas partes. Algo muy a tener en cuenta es que «es algo que va ... a hacer los currículos mucho más atractivos». Es la recomendación que extiende Nerea Luis Mingueza (Madrid, 1991), doctora en ciencias de la computación y reconocida experta en este campo que vive un «boom». Esta consultora y asesora interviene hoy en el acto de entrega de los Premios al Mérito Académico 2025 de la Fundación San Prudencio (18.30 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  2. 2

    Solo el 2,3% de los hogares de Vitoria logra el descuento por abrir el contenedor de basura orgánica
  3. 3

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  4. 4

    Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko
  5. 5

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  6. 6

    Matanza en altamar: detenidos 19 'patronos' acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    Defensa compró 183 millones a empresas vascas del sector en los últimos tres años, menos que a una sola firma israelí
  9. 9

    Baños saturados y trenes sin suficiente espacio para bicis en el nuevo Cercanías de Álava
  10. 10

    El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «A la IA se le ven las costuras con problemas desconocidos»

«A la IA se le ven las costuras con problemas desconocidos»