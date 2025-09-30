El humo obliga a desalojar un edificio foral en Vitoria Los bomberos han acudido este martes a la Casa de la Provincia, han procedido a inspeccionar la zona y ventilar las instalaciones

Los trabajadores desalojados, ante el edificio donde se ha producido un cortocircuito, foco del humo.

A. C Martes, 30 de septiembre 2025, 12:45 | Actualizado 12:57h.

Las oficinas de la Diputación Foral de Álava en el número 14 de la plaza de la Provincia han sido desalojadas este martes. Los trabajadores del edificio donde se encuentran los servicios de Función Pública, Prevención de Riesgos Laborales y, entre otros, la Mutua Foral -conocido como 'Casa 14'- han tenido que abandonar el edificio con motivo de una pequeña nube de humo.

El origen de la humareda procedía de un pequeño fuego generado en el cuadro eléctrico junto a un ascensor. Los daños han sido mínimos, pero se ha generado humo y un fuerte olor a cable quemado.

Hasta el lugar se han acercado bomberos del Ayuntamiento de Vitoria, que han procedido a apagar el incendio con un extintor y ventilar la zona para que los técnicos forales volviesen a sus tareas. El suceso ha tardado apenas una hora en solucionarse.