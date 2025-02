La huella vitoriana tras 'Salve María'

Ramón Albertus Domingo, 9 de febrero 2025, 08:38 | Actualizado 09:07h. Comenta Compartir

Para muchos fue la gran olvidada en las nominaciones de los Goya. 'Salve María', adaptación de la novela 'Las madres no', de la escritora vitoriana Katixa Agirre, solo contaba con dos candidaturas -mejor actriz revelación para Laura Weissmahr y mejor guion adaptado para Mar Coll y Valentina Viso-, pero no se fue de vacío. Weissmahr se llevó el «cabezón» en una de las primeras entregas. «Gracias a Katixa», dijo emocionada en su discurso de agradecimiento.

El largometraje de Mar Coll se rodó en diversas localidades de Barcelona, el Pirineo de Lleida y Tarragona, aunque en el inspirador libro de Agirre —una de las voces más destacadas de la literatura vasca— el recorrido transcurre por distintos rincones de la capital alavesa. Un tanatorio a las afueras de Vitoria, el parque de Salburua o el Palacio de Justicia son algunas de los escenarios destacados en la novela, publicada en 2018 en euskera bajo el título 'Amek ez dute' (Elkar) y traducida al castellano un año después como 'Las madres no' (Tránsito), que va por la novena edición. Las primeras páginas del libro trasladan al lector a una vivienda de la ciudad. «Aquel día la niñera cruzó la valla de la casa de Armentia como quien abre las puertas del infierno», se lee.

La obra, que entrelaza 'thriller', ensayo y crónica, explora las luces y sombras de la maternidad a través de las reflexiones y dudas de su protagonista, una escritora. La novela ha sido traducida al francés, catalán y neerlandés y recomendada por medios prestigiosos como 'The New York Times'. En una entrevista con Diario Vasco, Agirre contó que era «fan» de Mar Coll: «Le mandé mi libro. Le gustó, me lo presentó en Barcelona y, una semana después, decidió que quería hacer la película. Para mí ha sido como un sueño, porque todo lo que ha hecho me ha encantado», explicó la autora de títulos como 'Los turistas desganados', donde Vitoria también ocupa un lugar central.

Curiosamente, la adaptación cinematográfica no llegó a proyectarse en las salas de la ciudad debido a su limitada distribución. En cines, apenas 10.000 espectadores vieron la película, que actualmente está disponible en la plataforma Movistar.