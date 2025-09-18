El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La huelga de los jardineros de Vitoria se mantiene tras una nueva reunión sin acuerdo

Los trabajadores y Enviser han retomado los contactos tras más de mes y medio sin ninguna cita, pero la negociación fracasa al mantenerse la misma oferta económica

Borja Mallo

Borja Mallo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:09

La huelga de los jardineros de Vitoria seguirá sumando fechas en el calendario. La nueva reunión que han mantenido este jueves los trabajadores y Enviser, ... la subcontrata municipal para prestar este servicio, en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) se ha saldado sin acuerdo. Tras 176 días de paros, las posiciones se mantienen distantes y la parte social continúa reclamando la implicación directa del Consistorio para resolver este conflicto; porque Enviser asegura que su oferta económica está marcada por los topes que marca el Ayuntamiento.

