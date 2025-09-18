La huelga de los jardineros de Vitoria se mantiene tras una nueva reunión sin acuerdo
Los trabajadores y Enviser han retomado los contactos tras más de mes y medio sin ninguna cita, pero la negociación fracasa al mantenerse la misma oferta económica
Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:09
La huelga de los jardineros de Vitoria seguirá sumando fechas en el calendario. La nueva reunión que han mantenido este jueves los trabajadores y Enviser, ... la subcontrata municipal para prestar este servicio, en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) se ha saldado sin acuerdo. Tras 176 días de paros, las posiciones se mantienen distantes y la parte social continúa reclamando la implicación directa del Consistorio para resolver este conflicto; porque Enviser asegura que su oferta económica está marcada por los topes que marca el Ayuntamiento.
La próxima semana la huelga, que comenzó el 26 de marzo, cumplirá seis meses de duración y el acuerdo todavía no se atisba posible. Comité y representantes de la subcontrata se han vuelto a reunir este jueves tras más de mes y medio sin contactos. El último, también en el Preco, fue el 30 de julio.
La actividad reivindicativa de los trabajadores no ha cesado a lo largo de las últimas semanas, con la recogida de hasta 5.000 firmas de apoyo ciudadano y presencia tanto en las fiestas de Vitoria como en la reciente romería de Olárizu. Una cita que llegó cargada de polémica por la decisión del Ayuntamiento de alisar las campas ante su mal estado para poder desarrollar la fiesta en las mejores condiciones posibles.
El desencuentro se mantiene patente en el punto principal del conflicto desde su inicio: las condiciones económicas. Los trabajadores pretenden una mejora salarial que en ninguno de los pactos ofrecidos se ha alcanzado. Por eso, reclama que el Ayuntamiento se siente a la mesa de negociaciones como responsable último del servicio y plantee una propuesta a presente y futuro que desencalle la negociación. La oferta de este jueves no ha supuesto mejora alguna con las anteriores.
Desde el comité se ha planteado la necesidad de retirar ya los servicios mínimos. La empresa, sin embargo, defiende que esas siegas son necesarias y que se va a mantener ese planteamiento.
