La hostelería de Vitoria se une contra el cáncer

J. C. Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Los negocios de hostelería se vuelcan contra el cáncer y muestran su solidaridad ante una afección que se diagnostica diariamente a seis alaveses. Los hosteleros gritaron al unísono 'Nos va la marcha. ¿Y a ti?', el lema escogido para la undécima edición de la Marcha contra el Cáncer de Álava, que cuenta con la colaboración de ELCORREO.

Saldrá el próximo 28 de septiembre desde la plaza de la Virgen Blanca en un recorrido de seis kilómetros. El objetivo es destinar todos los fondos recaudados para investigar en el tratamiento de los tumores con menor tasa de supervivencia. Tras su paso por Armentia, el paseo concluirá en la plaza de España, donde se pondrá el broche final con pintxopote, zumba y talleres de ciencia y prevención.

Las inscripciones están abierta en la web: enmarcha.contraelcancer.es.

MÁS INFORMACIÓN Vitoria se calza las zapatillas verdes y solidarias en la lucha contra el alzhéimer