Entorno de Leza donde se actuará para evitar riesgos por el tráfico a las personas que acuden al hospital. i. a.

El Hospital de Leza reorganiza el tráfico para evitar riesgos en la parada del autobús

La Diputación reordena la circulación en favor de los pacientes y sus familiares en una zona sin paso de cebra aunque con límite de velocidad a 80 en la carretera A-124

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:25

Los pacientes del Hospital de Leza y sus familiares tienen que arriesgarse si acuden en transporte público. A quienes llegan en la línea 9 de ... Alavabus desde la zona de Laguardia o aquellos que se suben al autocar para volver a Vitoria, no les queda otra que aventurarse y cruzar por el medio la carretera A-124, por donde los vehículos circulan a 80 kilómetros por hora. Un peligro porque no hay ni pasos de peatones ni medidas de calmado de tráfico, y más teniendo en cuenta la baja claridad a partir de ciertas horas de la tarde, que por fortuna aún no se ha traducido en una desgracia.

