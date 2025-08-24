El Hospital de Leza reorganiza el tráfico para evitar riesgos en la parada del autobús

Los pacientes del Hospital de Leza y sus familiares tienen que arriesgarse si acuden en transporte público. A quienes llegan en la línea 9 de ... Alavabus desde la zona de Laguardia o aquellos que se suben al autocar para volver a Vitoria, no les queda otra que aventurarse y cruzar por el medio la carretera A-124, por donde los vehículos circulan a 80 kilómetros por hora. Un peligro porque no hay ni pasos de peatones ni medidas de calmado de tráfico, y más teniendo en cuenta la baja claridad a partir de ciertas horas de la tarde, que por fortuna aún no se ha traducido en una desgracia.

Tal es la preocupación que los ayuntamientos de Rioja Alavesa y la oposición en las Juntas Generales de Álava habían planteado la necesidad de poner una solución a este respecto y, según la información a la que ha tenido acceso ELCORREO, el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad Sostenible de la Diptuación –que dirige el socialista Jon Nogales– ya ha encontrado la fórmula idónea.

La marquesina va a trasladarse al entorno del centro sanitario, de manera que nadie tenga que cruzar la vía a las bravas. El paso previo será el acondicionamiento de los viales interiores en el acceso al hospital para crear junto a la zona urbanizada una glorieta con el fin de facilitar la entrada de los autobuses que circulan dirección a Vitoria. La nueva rotonda permitirá así a los chóferes de Alavabus acceder hacia la clínica, parada para la subida y bajada de viajeros, así como las maniobras de giro necesarias para reincorporarse a la A-124 «con comodidad y seguridad», aseguran los técnicos forales que respaldan esta solución.

Se ha contado con la opinión de los chóferes de Alavabus para garantizar la maniobrabilidad de los vehículos

«Hemos contado en su definición con la participación de personal de conducción de las líneas de Alavabus para comprobar sobre el terreno las condiciones de seguridad y maniobrabilidad», explica Nogales sobre unas obras que comenzarán este septiembre con una inversión de cerca de 60.000 euros y que vienen acompañadas de un nuevo sistema de iluminación en el cruce de Leza y las marquesinas ubicadas en su entorno para reforzar la visibilidad de la zona y la seguridad vial en horario nocturno.

Y es que el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad Sostenible ha dotado en las últimas semanas de un sistema de iluminado formado por dos farolas y siete luminarias LED en ambos márgenes de la calzada y se han incorporado luces exteriores a las propias marquesinas. La inversión ha ascendido a casi 40.000 euros. La otra parada, donde se detiene el Alavabus que va hacia Logroño, se mantendrá, pues cuenta con un camino seguro para aquellos que salen del centro hospitalario.

Obras en el centro clínico

Pero la «solución definitiva» a este cruce y los accesos al Hospital de Leza aún tendrán que esperar. Llegará con la ejecución del proyecto de acondicionamiento y mejora de la A-124 entre Samaniego y Leza que está previsto en el plan integral de carreteras de Álava, más conocido como PICA. La idea, según Nogales, es que la redacción de este proyecto de más de tres kilómetros se pueda licitar después del verano, que incluirá una remodelación integral de la intersección, su reordenación de accesos y la ampliación de la calzada.

Todo esto mientras este hospital inaugurado en 1935 está inmerso en una importante obra que supondrá el cambio de la fachada de uno de los dos edificios y la renovación del sistema de producción térmica. El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha invertido 2,6 millones de euros. La rehabilitación de la envolvente térmica del edificio anexo implica dos cuestiones. Por un lado, la reparación de la fachada que estaba bastante deteriorada y, por otra parte, una mejora considerable en el aislamiento térmico del edificio en su conjunto. La otra intervención es la renovación del sistema de producción térmica del Hospital que consiste en la sustitución de las calderas de gasóleo actuales por otros equipos más respetuosos con el medio ambiente.