El choque se ha registrado en la N-622 sentido Bilbao.

Herido en un accidente entre un coche y un microbús en la autovía de salida de Vitoria a Bilbao

La víctima ha sido evacuada al hospital y se ha cortado un carril de la N-622 a la altura de Zigoitia

Saioa Echeazarra

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:40

Nuevo sobresalto en las carreteras alavesas. Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado este domingo en la N-622, la carretera de salida de Vitoria hacia la autopista a Bilbao, a la altura del término de Zigoitia. El incidente se ha registrado hacia las 10.00 horas, cuando se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y un microbús que viajaban en sentido hacia la capital vizcaína, ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Como consecuencia del choque, el conductor del coche ha sufrido lesiones, por lo que ha sido evacuado en ambulancia al hospital Txagorritxu de la capital alavesa, aunque su pronóstico no es grave. Mientras que en el microbús solamente viajaba su conductor. El incidente ha obligado a cortar el carril derecho de la vía sentido Bilbao, pero no se están generando retenciones y se circula con fluidez por este punto, agregan las mismas fuentes.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza para coordinar las labores de regulación del tráfico así como los servicios de emergencias.

