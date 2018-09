Hell Dorado se apunta al vermú Mariana Pérez, Olaia Bloom y Maika Makovski, The Mani-las, que tocarán el 22 de septiembre. / ELCORREO La sala de conciertos inicia un ciclo de actuaciones y gastronomía al mediodía NATXO ARTUNDO Viernes, 14 septiembre 2018, 02:43

Hell Dorado no ha sido nunca un proyecto infantil, pero ahora inicia la temporada que marca su supuesta mayoría de edad. Y lo hace con un potente cartel en el que los londinenses The Fuzzilis y la banda española del estadounidense Kurt Baker inaugurarán la décimo octava entrega de noches de rock and roll en Venta la Estrella.

Pero ya no van a ser sólo actividades nocturnas. Y es que la sala de Oreitiasolo va a abrir sus puertas a las 13.00 horas algunos viernes y sábados, en una programación que ha bautizado como 'Hell Dorado Vermut Sessions'. «Es algo que vemos que funciona muy bien en otras ciudades, unido a que disponemos ahora de una gran terraza en el exterior», señala el impulsor del proyecto, Juan Uriarte, que inicia una colaboración con El Fogón de Álava.

En principio, con cada entrada, los asistentes tendrán una tapa y una copa de Falzue, el denominado 'rebujito vasco', elaborado a base de agua con gas, txakoli y licor de naranja. Dentro de esta colaboración, con el producto local como centro y el euskolabel como paraguas, la idea incluye diversas degustaciones de productos de la tierra como quesos o morcillas, en una unión entre lo gastronómico y el rock.

La inauguración del ciclo tendrá lugar el sábado 22 de septiembre, con un trío muy especial: The Mani-las. Un repertorio de ritmo frenético y temas concentrados como sencillos clásicos. Lo definen como «directo como un puñetazo y divertido como una fiesta de pijamas» de la mano de Mariana Pérez (Sonic Trash, Rubia, Cora Bloom) a la batería, Maika Makovski al bajo Fender Squier VI -o guitarra tenor- Olaia Bloom (Las Culebras, Cora Bloom) a la guitarra. La banda, nacida a raíz de un concierto de Maika y Olaia en la capital filipina en 2017, abrió sus grabaciones con el sencillo 'He's Got the Power' (original de The Exciters), al que el power trío le aporta una mirada crítica.

La siguiente sesión vermutera tendrá lugar el 7 de octubre, con los nórdicos Grande Royale y su rock entre MC5 y The Hellacopters. Y el día 11 Hell Dorado recibirá al guitarrista tuareg Bombino y su banda. «Hemos apostado por este músico, que está triunfando en festivales a nivel mundial y al que llaman el Jimi Hendrix del Sáhara, sobre todo a raíz de su colaboración con los Black Keys. Es autodidacta y tiene otra forma de afrontar la música, un concierto muy interesante en el que persentará su nuevo disco, que sale ahora, a mediados de septiembre», explica Uriarte.

Grandes bandas

El próximo mes también regresan a Vitoria The Bellrays, con su 'frontwoman' Lisa Kekaula (día 20) o unos Doctor Feelgood que repasarán el sábado 27 los grandes éxitos de la emblemática formación británica de rock y rhythm and blues electrificado. Por no hablar de los australianos Radio Birdman, «que va a agotar las entradas» el martes 30, a las 20.30 horas, en un concierto único.

Unos días antes llegará -tras 55 años de actuaciones- el adiós de The Pretty Things. La banda formada por el ex Rolling Stone Dick Taylor y el cantante Phil May vuelve a la ciudad el 24 de octubre -curiosamente, el día del cumpleaños del bajista Bill Wyman, que en los primeros 60 reeemplazó a Taylor en los Stones- en su despedida de los escenarios. Esta fecha única en Euskadi forma parte de una gira que tendrá su punto final en la sala Indigo del O2 Arena de Londres en diciembre, con invitados como David Gilmour.