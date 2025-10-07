El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La planta de fundición Haizea Wec en Agurain. E. C.

Haizea Wec de Agurain advierte que la huelga sitúa a la empresa «al borde del abismo» y con riesgo de «cierre definitivo»

La plantilla ha conseguido detener la producción tras los paros que comenzaron el pasado jueves

B. Mallo

Martes, 7 de octubre 2025, 13:06

La huelga que los trabajadores de Haizea Wec en Agurain pusieron en marcha el pasado jueves, 2 de octubre, ha conseguido paralizar el trabajo de ... esta fundición asentada en Álava y dedicada a la producción de torres eólicas. Y, ante esta situación, la empresa ha difundido este martes un comunicado interno, al que ha tenido acceso EL CORREO, en el que advierte del riesgo de supervivencia para la fábrica si se mantiene esta medida de presión. En esa situación, la firma desliza que la fábrica «se situará de nuevo al borde del abismo y comprometerá su viabilidad»; al tiempo que advierte que no sería ninguna sorpresa «si llegan a situaciones irreversibles para Haizea Wec», entre las que menciona el «cierre definitivo».

