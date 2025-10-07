Haizea Wec de Agurain advierte que la huelga sitúa a la empresa «al borde del abismo» y con riesgo de «cierre definitivo»

La huelga que los trabajadores de Haizea Wec en Agurain pusieron en marcha el pasado jueves, 2 de octubre, ha conseguido paralizar el trabajo de ... esta fundición asentada en Álava y dedicada a la producción de torres eólicas. Y, ante esta situación, la empresa ha difundido este martes un comunicado interno, al que ha tenido acceso EL CORREO, en el que advierte del riesgo de supervivencia para la fábrica si se mantiene esta medida de presión. En esa situación, la firma desliza que la fábrica «se situará de nuevo al borde del abismo y comprometerá su viabilidad»; al tiempo que advierte que no sería ninguna sorpresa «si llegan a situaciones irreversibles para Haizea Wec», entre las que menciona el «cierre definitivo».

Comité y empresa estaban negociando un nuevo convenio y, ante el «bloqueo» denunciado por la parte social, la asamblea decidió por amplia mayoría recurrir al paro indefinido de la actividad, con 101 votos a favor, 26 en contra y 3 en blanco de sus 130 empleados. Ante la parálisis de la producción, desde la dirección de la empresa, que pertenece a Haizea Wind Group, han enviado un mensaje a sus trabajadores en el que les expone la realidad de la firma y los problemas a futuro que puede causar esta huelga.

Desde Wec desvelan que la firma «lleva incurriendo pérdidas por más de 11 millones de euros» desde 2018 y que fue Haizea Wind Group la que hace siete años «asumió ese lastre de pérdidas» en un momento en el que la compañía se encontraba «en un proceso de deterioro y huelgas, y al borde de su desaparición». Desde entonces, ha sido Haizea la que ha «cubierto los problemas de rentabilidad» de la empresa de Agurain.

«La realidad hoy es que Wec mantiene su actividad y puestos de trabajo, gracias a la solvencia de Haizea Wind Group. Pero nada dura eternamente», señalan.

Así, mientras que desde la parte que representa a los trabajadores denuncian que durante todo el proceso negociador del nuevo convenio 2025-2028 las propuestas presentadas por la firma «supondrían un retroceso» en sus actuales condiciones, la visión que trasladan desde la dirección es bien diferente.

Mesa de negociación

«Se han ofrecido en la mesa de negociación unas mejoras económicas y laborales que reflejan el equilibrio entre la estabilidad salarial y la jornada, y la flexibilidad productiva que permita trabajar en un plan de sostenibilidad de la compañía para hacer frente al futuro y a las necesidades que el mercado eólico nos demanda. Se asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de su plantilla mediante el incremento de los salarios con el IPC durante toda la vigencia del convenio y ofreciendo, asimismo, reducción en la jornada anual y el compromiso de realización de contratos de relevo, entre otros», refleja el comunicado interno.

Con estos argumentos, la empresa reclama a los trabajadores su «apoyo y compromiso para asegurar la continuidad de la actividad» y les instan a que «valoren sus decisiones con responsabilidad, conociendo el riesgo real que éstas pueden acarrear, desde la pérdida de clientes hasta un escenario de cierre definitivo».

De la misma manera, reclama a los sindicatos que «retomen la negociación sin huelgas» en busca de un «acuerdo provechoso para los trabajadores, que son claves para el logro de los objetivos, y que permita la competitividad del proyecto». Para tratar de retomar el diálogo, este miércoles la firma de Agurain ha ofrecido al comité buscar un mediador para proseguir con las negociaciones y buscar un pacto.