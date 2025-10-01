La Hacienda foral refuerza su plantilla para resolver las devoluciones «más complejas» a los mutualistas Tras terminar la declaración de la Renta, las oficinas del Fisco han recibido más reclamaciones sobre ejercicios que no han prescrito

La Diputación de Álava devolvió 111 millones de euros a los exmutualistas en 2024 por las retenciones realizadas incorrectamente, como estableció el Tribunal Supremo. Un asunto que aún parece que no está zanjado, pues este miércoles se ha reforzado la plantilla del Departamento foral de Hacienda para solucionar los casos «más complejos» que no pudieron hacerse de manera automática.

Así ha respondido a las críticas del PP sobre cómo este asunto está dilatándose en el tiempo. «Desde que se constató el volumen de expedientes derivados de las distintas sentencias, el Departamento de Hacienda comenzó a trabajar para resolver las reclamaciones con la mayor celeridad posible. Se diseñaron para ello soluciones específicas de automatización, gracias a las cuales todas las reclamaciones susceptibles de resolverse de este modo han quedado ya tramitadas», ha explicado. «No obstante, conviene recordar que en determinados casos una persona contribuyente puede mantener aún pendiente la liquidación de algún ejercicio por circunstancias particulares, personales e individualizadas», ha añadido.

Entre estos casos se incluyen declaraciones conjuntas en las que uno o ambos cónyuges hayan fallecido, aquellos en los que sea necesario localizar herederos, buscar anexos bancarios, gente aún sin jubilarse, liquidaciones incompletas y otras incidencias adicionales. No sólo eso. Tras concluir la campaña de la Renta de 2024 -el pasado 4 de julio- se han recibido más reclamaciones de los mutualistas sobre los cinco últimos ejercicios que no han prescrito.

Gonzalo ha planteado en las Juntas que el objetivo es resolver todos estos expedientes pendientes antes de que acabe 2025.

«¿Por qué no lo han hecho hace año y medio? ¿Por qué han esperado hasta el final cuando está el PP detrás a través de preguntas e interpelaciones? ¿Por qué? ¿Por qué no se dan cuenta que esas personas tienen necesidades y derechos? Y es que estamos hablando de mayores que han pagado más impuestos de los que les corresponde y, por lo tanto, tienen derecho a esa devolución», ha criticado Miguel Garnica, juntero del PP.