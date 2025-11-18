El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un agente, en el exterior de la comisaría de la Policía Local, en la calle José Erbina. B. Castillo

«Grita, forcejea y amenaza» a agentes de la Policía Local de Vitoria

La detención del varón, de 31 años, se produjo a raíz de que un ciudadano se quejara de la «circulación de mini-motos» por la acera de la calle Iturritxu

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

La Policía Local arrestó ayer, lunes, en Vitoria a un varón de 31 años como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y resistencia grave. Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde, cuando fue requerida una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio de Adurza. Un ciudadano se quejaba de la «circulación de mini-motos» por la acera de la calle Iturritxu.

Los agentes se dirigieron al lugar y observaron cómo una persona menor de edad circulaba en un vehículo de esas características por la zona peatonal. Los policías se acercaron a un adulto, que se identificó como su «padre».

Cuando los policías le indicaron el motivo de su presencia allí, este varón, «totalmente alterado», se negó a aportar su filiación a los agentes. Además, según refiere el parte policial, hizo caso omiso a sus advertencias, «gritando, forcejeando y amenazando» a los agentes, detalla.

Durante el transcurso de la intervención, el hombre arremetió contra ellos y lesionó a dos policías que tuvieron que ser apoyados por otros agentes de Policía Local y de la Ertzaintza; por lo que fue detenido.

