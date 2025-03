Se desata un aparatoso incendio en el barrio de Salburua Un escape de gas ha motivado el fuego, que de momento solo afecta a una zona ajardinada. Los bomberos tienen controlada su propagación, pero aún no se ha podido apagar

Un aparatoso incendio está sembrando el caos en el barrio de Salburua de Vitoria. Se ha desatado en la calle La Iliada número 6, sobre las ocho y veinte de la tarde, debido a una fuga de gran cantidad de gas que afecta a la estructura de un puente cercano que ha habido que cerrar al tráfico. Los bomberos están en contacto con la empresa responsable de la canalización de gas para habilitar el corte de suministro y están centrándose en la protección de las viviendas cercanas, labor que complica bastante el viento reinante en la zona.

Además, en un principio se ha ido la luz en muchos de los bloques de la zona, aunque todos salvo uno ya la han ido recuperando. Las llamas afectan de momento a una zona ajardinada y los bomberos se afanan en que no pase a mayores. No hay que lamentar afecciones personales y la Ertzaintza ha alertado a los vecinos para que no salgan de sus casas. En cualquier caso, los cortes de luz han motivado que haya personas que se han quedado encerradas en ascensores.

Iberdrola ha explicado que la explosión de gas ha hecho que colapse el centro de transformación eléctrica de Salburua, pero a los cinco minutos habían recuperado el cincuenta por ciento de los servicios. Sobre las 21.30 horas los equipos de guardia continuaban intentando dar servicio a todas las viviendas que se han quedado sin suministro eléctrico.

Numerosas dotaciones de Policía y bomberos desplazadas al lugar (cerca de una veintena) intentan que los viandantes se acerquen a las llamas para evitar males mayores, formando un perímetro a gran distancia del foco del incendio. Todas las calles aledañas y de acceso a la rotonda donde se ha originado están cerradas.

«Al principio pensábamos que era un apagón sin más. Pero luego, cuando hemos visto que era un incendio nos ha impactado bastante», relataban unos vecinos de Salburua. «Todo el mundo está en la calle a ver qué pasa», precisavab, ya con «más tranquilidad, cuando el incendio estaba controlado.

No es la primera vez que se produce un incidente de similares características en la zona. Hace unos meses ya se produjo un incendio en esa misma parte del barrio, aunque de un calibre mucho menor. En este caso ha sido mucho más aparatoso, aunque todo parece quedar en un gran susto.

