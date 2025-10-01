González apoya un boicot a Israel «pero no podemos cerrar con llave el Buesa» a los equipos hebreos de la Euroliga

La masacre de Israel en Palestina ha vuelto a acaparar buena parte de la actividad parlamentaria en las Juntas alavesas. En el pleno de control ... del Legislativo foral, Ramiro González ha respaldado que se avance hacia un «claro» boicot frente a «los intereses y actuaciones» del Gobierno israelí. «Hay que declarar un boicot claro en todos los órdenes internacionales como medida de presión para que acabe de una vez ese genocidio», ha planteado el diputado general.

En respuesta a preguntas de Elkarrekin Podemos y EH Bildu, Ramiro González ha reiterado su rechazo a la participación del Maccabi y el Hapoel de Tel Aviv en la Euroliga. Pero sobre su papel como titular del Buesa Arena y la posibilidad de vetar la participación de esos equipos en la principal competición europea del baloncesto, el máximo dirigente foral ha expuesto que «no podemos cerrar con llave el pabellón Buesa Arena, no podemos impedir la celebración de ningún partido», ha subrayado en las Juntas Generales.

González ha explicado que no tiene capacidad legal, entre otros aspectos, porque tiene cedido el uso al Baskonia. «Quien tiene la disposición de de la instalación es el propio club, la Diputación no tiene la posibilidad legal de impedir la utilización. No tiene ninguna posibilidad legal, absolutamente ninguna», ha subrayado.

«Quien toma las decisiones es la Euroliga»

El jefe del Ejecutivo foral no ha dejado en manos de Baskonia la cuestión, consciente de «que el club no tiene capacidad para llevar a cabo esa exclusión» porque «quien toma las decisiones es la Euroliga». Dentro de la competición empieza a abrirse esa posibilidad, y González ha dicho que ve «probable» que la expulsión de los clubes hebreos se lleve a término antes de que Baskonia se enfrente a los clubes israelíes. Con todo, también ha apuntado que «es el Gobierno español» quien tiene capacidad para frenar eso, algo que ha señalado a Elkarrekin Podemos porque Izquierda Unida forma parte del Ejecutivo de Sánchez.

Con todo, en relación a las preguntas de Bildu, ha apuntado que pese a que «la Diputación hace todo lo que está de su mano para ser un agente activo en esa condena y en ese boicot dentro de sus posibilidades», hay un factor limitante, que es el marco legal. Como ejemplo de ello ha puesto la ley de contratos del sector público, que impide excluir a ciertas empresas de una licitación. El jefe del Ejecutivo alavés, con todo, ha matizado que el «boicot» que defiende es «contra el Estado de Israel y no contra el pueblo judío».