El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las visitas del Maccabi en los últimos años han estado marcados por protestas en favor de Palestina Igor Martín

González apoya un boicot a Israel «pero no podemos cerrar con llave el Buesa» a los equipos hebreos de la Euroliga

El diputado general presiona a la Euroliga para que excluya a Maccabi y Hapoel de Tel Aviv como hizo con los clubes rusos tras la invasión de Ucrania

Ander Carazo
José Manuel Navarro

Ander Carazo y José Manuel Navarro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56

La masacre de Israel en Palestina ha vuelto a acaparar buena parte de la actividad parlamentaria en las Juntas alavesas. En el pleno de control ... del Legislativo foral, Ramiro González ha respaldado que se avance hacia un «claro» boicot frente a «los intereses y actuaciones» del Gobierno israelí. «Hay que declarar un boicot claro en todos los órdenes internacionales como medida de presión para que acabe de una vez ese genocidio», ha planteado el diputado general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  2. 2

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  3. 3

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  4. 4

    Una propuesta de los jardineros de Vitoria abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga
  5. 5

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  6. 6

    La muerte de sor Isabel deja el convento de San Juan de Acre de Salinas con una monja
  7. 7

    La muerte de sor Isabel deja el convento de San Juan de Acre de Salinas con una monja
  8. 8

    La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria
  9. 9

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo González apoya un boicot a Israel «pero no podemos cerrar con llave el Buesa» a los equipos hebreos de la Euroliga

González apoya un boicot a Israel «pero no podemos cerrar con llave el Buesa» a los equipos hebreos de la Euroliga