González apela a la oposición a «lograr un acuerdo» para la revisión fiscal en Álava

El diputado general ha reconocido este miércoles que «las medidas fiscales no van a solucionar solas el problema de la baja natalidad que se está dando en el conjunto de Europa». Con una caída de los nacimientos del 6%, Álava registró en 2024 menos de ... 2.000 partos anuales. Ese descenso y el consecuente envejecimiento de la población ha sido objeto de debate en las Juntas Generales, donde el PP ha interpelado a la Diputación por la caída de la natalidad en el territorio.

El portavoz de los populares Iñaki Oyarzabal ha pedido «duplicar o triplicar las ayudas directas» más allá de la fiscalidad ante el hundimiento de un «40%» en los nacimientos a lo largo de los últimos doce años. El líder del PP alavés ha tildado de «auténtico fracaso» las medidas de la Diputación de Álava para fomentar la natalidad.

En el transcurso del debate, Ramiro González ha admitido que la fiscalidad no es una herramienta «suficiente para cambiar la mentalidad de las personas que deciden libremente que no quieren tener hijos». El máximo responsable del Ejecutivo alavés, no obstante, ha defendido las medidas incluidas en la 'revisión fiscal' presentada por las diputaciones vascas para incentivar los nacimientos.

En el proyecto de norma foral -donde los partidos del equipo de gobierno necesitan el apoyo de un partido de la oposición para aprobarlo-se incluyen cuestiones como deducciones para quienes vuelvan a trabajar después de haberse dedicado a cuidar menores o bonificaciones para quienes contraten de forma indefinida a cuidadores para personas con discapacidad y menores de seis años.

A nivel fiscal también hay incentivos para las empresas que favorezcan la conciliación de sus plantillas, que podrían llegar al 15% si un tercio de sus trabajadores se acogen a planes de conciliación. González también ha destacado la fiscalidad para favorecer que los jóvenes compren o alquilen vivienda y ha apelado a la oposición -donde precisamente es el PP con quien menos compleja se perfila la negociación- a «lograr un consenso» para sacar adelante los cambios fiscales.