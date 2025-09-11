El Gobierno vasco prevé iniciar las obras del tranvía a Zabalgana en el primer semestre de 2026

El complejo trámite administrativo que debe cumplir la ampliación del trazado del tranvía hasta Zabalgana acaba de sumar un nuevo hito: el Departamento de Movilidad ... Sostenible del Gobierno vasco ha recibido la declaración de impacto ambiental. Este documento permite encarar ya la fase final del papeleo y proceder al comienzo de las obras sobre el terreno, que el Ejecutivo autónomo espera tener en marcha para el primer semestre de 2026.

Una vez obtenida la declaración de impacto ambiental, el departamento que dirige la socialista Susana García Chueca puede desbloquear el resto del proceso pendiente. Por una parte, permitirá completar la redacción del estudio informativo con los ajustes que se hayan señalado desde la Dirección de Administración Ambiental.

Y ya con este documento sellado, se podrá cerrar el proyecto constructivo en el que también se ha venido trabajando de manera paralela para adelantar plazos. Una vez que se apruebe este texto, se procederá a la licitación de las obras. Un trámite que se espera poder resolver antes de que finalice el presente 2025 para así poder comenzar la ejecución de los trabajos ya sobre el terreno el próximo año.

El nuevo recorrido tendrá un ramal común desde Lovaina hasta el área de Zabalgana, donde se bifurcará en dos caminos hacia Mariturri y Aldaia. Tendrá una longitud aproximada de seis kilómetros, dispondrá de un total de once paradas -más otra adicional junto a las nuevas cocheras-, con una distancia media entre ellas de alrededor de 560 metros.

El presupuesto global de los trabajos asciende a 103 millones de euros sin IVA, que serán sufragados por el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento. Las aportaciones de cada institución se fijarán en un convenio que aún no se ha rubricado. Asimismo, y de acuerdo con el cronograma que se plantea en el estudio informativo, las obras se realizará en cuatro fases. De ellas, la de mayor duración correspondiente al tronco común de la línea, que se prolongaría hasta los tres años. La previsión es que los trenes hacia el barrio más populoso de Vitoria comiencen a circular a lo largo de 2029.