El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tranvía a su paso por Lovaina. Igor Aizpuru

El Gobierno vasco prevé iniciar las obras del tranvía a Zabalgana en el primer semestre de 2026

El Departamento de Movilidad Sostenible obtiene la declaración de impacto ambiental y espera licitar los trabajos antes de final de año

B. Mallo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:21

El complejo trámite administrativo que debe cumplir la ampliación del trazado del tranvía hasta Zabalgana acaba de sumar un nuevo hito: el Departamento de Movilidad ... Sostenible del Gobierno vasco ha recibido la declaración de impacto ambiental. Este documento permite encarar ya la fase final del papeleo y proceder al comienzo de las obras sobre el terreno, que el Ejecutivo autónomo espera tener en marcha para el primer semestre de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  2. 2 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  3. 3 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4 El Euromillones deja 123.000 euros en Vitoria
  5. 5

    La mejora de Olárizu para la romería genera otro choque con los jardineros en huelga
  6. 6

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  7. 7

    El Gabinete Etxebarria mira a EH Bildu para pactar una nueva subida de impuestos en Vitoria
  8. 8

    El nuevo bosque de Mercedes
  9. 9

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco prevé iniciar las obras del tranvía a Zabalgana en el primer semestre de 2026

El Gobierno vasco prevé iniciar las obras del tranvía a Zabalgana en el primer semestre de 2026