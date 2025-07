El Gobierno vasco pide a Madrid incluir los daños del mildiu en el seguro agrario

El peligroso cóctel de agua y calor han dado rienda suelta al hongo mildiu en Rioja Alavesa. La peligrosa enfermedad para el viñedo, alentada por ... las precipitaciones de primavera, el intenso calor de junio y la dana de julio ha hecho que las comunidades autónomas del norte hayan movido ficha para incluir en el seguro agrario los daños causados en el campo del norte de España. Y es que, hasta la fecha, Agroseguro sí indemniza a los agricultores que sufren daños en el sur de España -en todas las comunidades entre Madrid y Andalucía-, pero no en las del norte.

Castilla y León ha sido la encargada de mover ficha. La semana pasada la comunidad vecina remitió al Ministerio de Agricultura una carta para pedir que el seguro agrario también proteja a los productores del norte. La misiva, enviada el miércoles, contó también con la firma del Gobierno vasco. Según detallaron responsables del Departamento de Agricultura, el Ejecutivo autonómico dio su respaldo a la petición con la firma de la propia consejera Amaia Barredo.

Ayer mismo el PP vasco apremió al PNV a negociar esos cambios con el Gobierno central para acabar con un «agravio comparativo y competitivo». «Cuando va a negociar con Sánchez y con su Gobierno, nunca se acuerda del sector primario», afeó la parlamentaria Ana Morales a los jeltzales en el Legislativo de Vitoria.Según los cálculos que manejan los populares, este año los tratamientos contra el hongo se han triplicado y, con ellos, los costes de un sector cuya rentabilidad lleva años en jaque.

La dana, la puntilla del viñedo

Y es que tras un año marcado por una vendimia corta, este año el mildiu y la tromba del 11 de julio obligan a pensar en una campaña similar a la de 2024, cuando no peor. La presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Raquel Pérez, admitió este pasado domingo la magnitud de esos daños en declaraciones a EL CORREO. «Es una situación muy dura. Se va a perder muchísima cosecha. La última fue la más corta y esta se prevé que sea inferior aún. Tenemos que enfocarnos en dar más calidad. Que el producto que salga sea bueno», señaló. «Que se vaya a vender parte del vino que está almacenado porque no venga una buena cosecha no es un consuelo porque necesitamos equilibrio entre producción y ventas».

Sobre la dana que arrambló con todo lo que encontró a su paso por Álava, Agroseguro ya tiene un dibujo casi completo de la afección de la tromba sobre el sector primario. Según la entidad responsable de los seguros agrarios, la fortísima tormenta que recorrió Álava el pasado 11 de julio afectó a 7.662 hectáreas de cultivos en el territorio. Así se desprende de los partes registrados en el conjunto de Álava hasta la fecha, con afecciones en algo más de 16.000 parcelas de acuerdo con los datos facilitados por Agroseguro a este diario.

El agua echó a perder 3.663 hectáreas de cultivos herbáceos en puntos como Arrazua-Ubarrundia, Valdegovía, Lantarón, Ribera Alta o la propia capital, Vitoria. También se vieron afectadas parcelas de patata y remolacha, aunque esta vez lo peor fue para la uva. 3.826 hectáreas de viñedo se vieron perjudicadas por el chaparrón en Rioja Alavesa. Villabuena y Navaridas fueron, de nuevo, dos de los pueblos más afectados, aunque también hubo daños importantes en otros municipios como Samaniego, Elciego, Leza o la cabecera de la comarca, Laguardia.

El balance de daños confirma la brutalidad de la tromba de agua. Aunque todavía es pronto para hablar del impacto económico -algo que no se conocerá hasta dentro de unos días-, lo cierto es que la tempestad generó más daños en el campo alavés que todas las inclemencias del primer semestre del año juntas. Hasta entonces, las tormentas sólo habían provocado siniestros en 6.520 hectáreas en el conjunto del 'agro' alavés.