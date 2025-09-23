Gobierno vasco e Iberdrola ultiman el inicio de las obras del parque eólico de Labraza para antes de fin de año

Antes de que acabe el año. Ese es el plazo que Iberdrola y el Gobierno vasco manejan para dar el pistoletazo de salida a las ... obras del parque eólico de Labraza, en Álava. Tal y como ya apuntó este periódico, el inicio de los trabajos para levantar los primeros aerogeneradores en Euskadi después de veinte años sin ningún proyecto renovable será a lo largo de este próximo trimestre. La sociedad que comparten el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la energética vizcaína ha reiterado este martes sus previsiones y ha anunciado que tiene solicitados todos los permisos para comenzar a materializar la instalación.

Para poner en marcha los aerogeneradores no sólo es necesaria la licencia de obra de Oion, sino que también es preciso el visto bueno del municipio navarro de Aguilar de Codés. Y es que los accesos hasta la zona montañosa donde se levantará el parque eólico no discurrirán por Labraza: se harán a través de los caminos que en su día se abrieron para levantar los molinos que ya están instalados en Navarra, entre Campezo y Genevilla. «No se circulará en ningún caso pasando por Labraza» con las palas, matizó la compañía.

Para instalar los aerogeneradores, Iberdrola y Lakua usarán «la tecnología Blade Lifter, pionera en Europa, que utiliza la inclinación de la pala para hacer su transporte más sencillo mediante un elevador hidráulico que eleva la pala, alcanzando una inclinación de unos 65 grados, o incluso girándolo». Con este sistema se busca reducir el impacto sobre el medio ambiente, ya que no hacen falta viales tan amplios para llegar al monte.

Contrataciones

Las obras correrán a cargo de la firma navarra Ecay. Se instalarán ocho molinos de Siemens Gamesa, con cinco megavatios de potencia cada uno. Las multiplicadoras se fabricarán en Asteasu (Gipuzkoa) y los trabajos para ampliar la subestación donde verterá la energía estarán en manos de la firma vizcaína EDS Ingeniería y Montaje.

Para desarrollar los trabajos se contratará a 90 personas y, en total, Iberdrola y el Gobierno vasco invertirán 59 millones de euros. Cuando empiece el trasiego de grúas y palas habrá que esperar aproximadamente un año hasta que los molinos comiencen a girar sus aspas. Labraza será el primer parque eólico que se pondrá en marcha en Euskadi desde 2006; esto es, casi dos décadas sin ningún avance en esta tecnología para producir electricidad.

Cuando las palas empiecen a obtener energía del viento, el retorno económico que recibirán Oion y Labraza será de 230.000 euros al año. Las obras en sí mismas ya reportarán 1,2 millones a sus arcas.