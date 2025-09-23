El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iberdrola usará una tecnología especial para transportar las palas hasta las ubicaciones de los molinos. E. C.

Gobierno vasco e Iberdrola ultiman el inicio de las obras del parque eólico de Labraza para antes de fin de año

La sociedad que promueve el complejo de aerogeneradores ha pedido ya todos los permisos y asegura que las palas de los molinos no pasarán por la villa amurallada alavesa

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:33

Antes de que acabe el año. Ese es el plazo que Iberdrola y el Gobierno vasco manejan para dar el pistoletazo de salida a las ... obras del parque eólico de Labraza, en Álava. Tal y como ya apuntó este periódico, el inicio de los trabajos para levantar los primeros aerogeneradores en Euskadi después de veinte años sin ningún proyecto renovable será a lo largo de este próximo trimestre. La sociedad que comparten el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la energética vizcaína ha reiterado este martes sus previsiones y ha anunciado que tiene solicitados todos los permisos para comenzar a materializar la instalación.

