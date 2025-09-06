El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga. Igor Martín

El Gobierno vasco contratará este mes las obras de reforma de la iglesia del 3 de Marzo en Vitoria

Lakua asegura que hay tiempo para finalizar los trabajos y conmemorar dentro del templo el 50 aniversario de los sucesos

Borja Mallo

Borja Mallo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:06

Tras la celebración de la primera reunión de trabajo del patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo a principios del pasado mes de junio, ... desde el Gobierno vasco se expresó el deseo de comenzar a lo largo del verano las obras que necesita la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el barrio de Zaramaga, en Vitoria , para solventar los daños estructurales que le afectan, principalmente a sus cubiertas y fachada.

