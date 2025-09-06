El Gobierno vasco contratará este mes las obras de reforma de la iglesia del 3 de Marzo en Vitoria

Tras la celebración de la primera reunión de trabajo del patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo a principios del pasado mes de junio, ... desde el Gobierno vasco se expresó el deseo de comenzar a lo largo del verano las obras que necesita la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el barrio de Zaramaga, en Vitoria , para solventar los daños estructurales que le afectan, principalmente a sus cubiertas y fachada.

Pero los trámites burocráticos cuando están de por medio las administraciones no son sencillos, más aún cuando ha mediado un periodo vacacional, y Lakua no ha podido completar todavía el proceso de contratación de esta reforma. Un primer paso que el Ejecutivo autonómico, del que depende este proceso, pretende finiquitar a lo largo de este mes de septiembre.

En la primera reunión de trabajo mantenida en junio, Gobierno vasco, Diputación de Álava, Ayuntamiento, Diócesis y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara, patronos todos ellos de la Fundación Memorial 3 de Marzo, aprobaron la encomienda al departamento de Justicia y Derechos Humanos de la «licitación de la contratación para la reparación del edificio en la parte más urgente». Una tarea que por el momento recae en Lakua al no contar el nuevo organismo que gestionará este espacio con capacidad para hacer frente a las actuaciones económicas.

La reforma dotará de garantía estructural al templo consolidando las cubiertas y la fachada

Serán unas obras que dotarán al templo de Zaramaga de una «garantía estructural» de la que en estos momentos carece y se procederá a la «consolidación de las cubiertas y la fachada». En el estudio técnico que les fue presentado a los patronos se estima que el coste de la reforma rondará los 90.000 euros, aunque el montante definitivo quedará reflejado cuando se maneje un presupuesto.

La exposición de belenes, pendiente

«El deseo es que el 3 de marzo de 2026 podamos tener la iglesia accesible y conmemorar el 50 aniversario de la matanza. Que sea un buen homenaje para los heridos y las personas que perdieron allí la vida», ha señalado en reiteradas ocasiones el director de Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, Alberto Alonso.

Pese a que el proceso de adjudicación de las obras aún no se ha materializado, desde el Gobierno vasco aseguran que están «dentro de plazo» para que la iglesia esté operativa en esa cita a seis meses vista en el calendario.

La muestra de Belenes sigue sin destino, pero se le podría ubicar una ubicación temporal

Mientras tanto, sigue sin resolverse otro de los puntos espinosos que afectan a la remodelación del templo de Zaramaga. En su interior sigue almacenada la exposición de belenes, que imposibilita cualquier actuación y que acumula meses esperando una nueva ubicación. Un compromiso que las instituciones alcanzaron en 2021 con la Fundación San Francisco de Asís, que gestiona la muestra, y que sigue sin cumplirse. En principio, desde Lakua consideran que aunque no se encuentre un destino definitivo, las obras podrían comenzar buscando uno temporal a los belenes.